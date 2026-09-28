به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، گفت: این پرنده شکاری پس از انتقال به مرکز تیمار حیات‌وحش رشکان، تحت مراقبت و تیمار کارشناسی قرار گرفت و وضعیت جسمانی و توانایی پرواز آن در طول دوره نگهداری، مورد بررسی و پایش قرار گرفت.



وی افزود: پس از بهبودی کامل و اطمینان از توانایی پرواز و تغذیه طبیعی، این دلیجه در زیستگاه مناسب و توسط محیط‌بانان اداره پارک ملی دریاچه ارومیه در طبیعت رهاسازی شد.



شیرپنجه با اشاره به اهمیت حفاظت از پرندگان شکاری اظهار داشت: حمایت و حفاظت از حیات‌وحش و بازگرداندن گونه‌های آسیب‌دیده به زیستگاه طبیعی، از اولویت‌های اداره پارک ملی دریاچه ارومیه است و محیط‌بانان در این زمینه با جدیت فعالیت می‌کنند.



رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان و جانوران وحشی آسیب‌دیده، از جابه‌جایی و نگهداری خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.