به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رزمایش صنعت آب و برق منطقه شمال‌غرب کشور با هدف ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی بین‌استانی و تقویت توان واکنش در شرایط اضطراری، با حضور ۲۴ تیم عملیاتی از استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و آذربایجان غربی روز‌های ۷ و ۸ مهر در ارومیه برگزار می‌شود.

در جریان این رویداد، ظرفیت‌های عملیاتی وتخصصی تیم‌های شرکت‌کننده در حوزه‌های مرتبط با صنعت آب و برق مورد ارزیابی و تمرین قرار گرفته و هماهنگی بین مجموعه‌های حاضر برای مدیریت شرایط اضطراری و استمرار خدمات مورد توجه قرار خواهد گرفت.