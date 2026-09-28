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با هدف ارتقای آمادگی و هماهنگی بین استانی در شرایط اضطراری رزمایش صنعت آب و برق منطقه شمال غرب کشور در آذربایجان غربی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رزمایش صنعت آب و برق منطقه شمالغرب کشور با هدف ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی بیناستانی و تقویت توان واکنش در شرایط اضطراری، با حضور ۲۴ تیم عملیاتی از استانهای گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و آذربایجان غربی روزهای ۷ و ۸ مهر در ارومیه برگزار میشود.
در جریان این رویداد، ظرفیتهای عملیاتی وتخصصی تیمهای شرکتکننده در حوزههای مرتبط با صنعت آب و برق مورد ارزیابی و تمرین قرار گرفته و هماهنگی بین مجموعههای حاضر برای مدیریت شرایط اضطراری و استمرار خدمات مورد توجه قرار خواهد گرفت.