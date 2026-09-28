به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع مردم در موکب سیدالشهدای شیراز با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: مردم ایران در طول تاریخ از دین، استقلال، امنیت و عزت کشور دفاع کرده‌اند و در رویارویی با دشمن سربلند بوده‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحمید رئیسی افزود: رسانه‌ها باید دستاوردهای نظام و کشور را برجسته کنند و پیشرفت‌های ماه‌های اخیر را برای مردم توضیح دهند.

او با اشاره به فشارهای سال‌های گذشته گفت: جمهوری اسلامی با برخورداری از توان دفاعی و موشکی، در برابر تهدیدها قدرتمندانه عمل می‌کند.

به گفته رئیسی، حفظ وحدت و تبعیت از رهبر، به‌ویژه در شرایطی که کشور با تهدیدهای دشمن روبه‌روست، ضروری است؛ زیرا اختلاف و دودستگی می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه حضور مردم در صحنه را از عوامل اصلی ایستادگی کشور دانست و گفت: حمایت و انسجام عمومی در بسیاری از مقاطع، تأثیری بیشتر از تجهیزات نظامی داشته است.

رئیسی همچنین با اشاره به توان موشکی، پهپادی و دریایی سپاه اظهار کرد: آمادگی نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی دریایی سپاه، برای مقابله با دشمن مایه امید و دلگرمی مردم است. او افزود: تهدیدهای نظامی، تحریم‌های اقتصادی و ترور دانشمندان و فرماندهان نتوانسته جمهوری اسلامی را از مسیر خود خارج کند.

او با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: به باور او، انقلاب اسلامی با گذشت دهه‌ها همچنان آرمان‌ها و اهداف اصلی خود را دنبال کرده و بخشی از توانمندی‌های امروز کشور در حوزه‌های مختلف حاصل همین روند است.

رئیسی همچنین با اشاره به نقش شهید تنگسیری در تأکید بر آمادگی برای جنگ دریایی گفت: بخشی از توان بازدارندگی کشور در دریا به نمایش گذاشته شده است. او تأکید کرد که این توانمندی‌ها نباید موجب غرور شود و نیروهای مسلح باید آنچه در میدان رخ داده، پیش از هر چیز به لطف خداوند بدانند.