معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۳۲۰۰ میلیارد تومان زکات در حوزه زکات واجب، مستحبی و زکات فطره در کشور جمع‌آوری شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حبیب‌الله آسوده در نشست شورای زکات استان بوشهر اظهار کرد: در سطح کشور، ارزش ریالی زکات جمع‌آوری‌شده در شش‌ماهه نخست امسال بیش از سه‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ از ۴ منبع مختلف شامل مراکز خیریه، دستگاه‌های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد جمع‌آوری شده و در دبیرخانه شورای زکات تجمیع می‌شود.

وی با تفکیک سهم منابع زکات، افزود: از این میزان مبلغ، ۱۲ درصد مربوط به زکات واجب، ۲۸ درصد مربوط به زکات مستحبی و ۶۰ درصد نیز مربوط به زکات فطریه است که در ابتدای سال جمع‌آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور درباره نحوه هزینه کرد این مبالغ، تصریح کرد: موارد مصرف زکات در گام نخست و دوم بیشتر راجع به موضوع فقرا و مستمندان است؛ کمیته امداد بخشی از این منابع را برای معیشت خانواده‌ها و بخش دیگر را در حوزه‌های جهیزیه، تحصیل، درمان و مسکن هزینه می‌کند و سایر دستگاه‌های حمایتی و مراکز خیریه نیز بر اساس معارف دینی، منابع را در همین سرفصل‌ها هزینه می‌کنند.

وی با اشاره به نظارت دقیق بر این فرآیند، یادآور شد: نظارت عالیه بر سامانه‌های خیریه و دستگاه‌های حمایتی در این موضوع، توسط شورای مرکزی زکات اعمال می‌شود تا منابع به‌صورت دقیق در مسیر محرومیت‌زدایی هزینه شود.

آسوده با تمجید از عملکرد زکات استان بوشهر، گفت: مردم خوب بوشهر که همواره در عرصه‌های مقاومت و حماسه‌سازی پیشگام بوده‌اند، در عرصه احیای فریضه الهی زکات نیز عملکرد درخشانی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که در شش‌ماهه نخست امسال، این استان ۸۶ درصد از کل برنامه سالیانه خود را محقق کرده است که این نشان‌دهنده مشارکت و باور قلبی مردم این دیار است.