ساماندهی انهار، بهسازی معابر و توسعه روشنایی، سیمای مینوشهر را تغییر داده است؛ شهری که اقامتگاه‌های سنتی و طبیعت آن، هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ساماندهی انهار، بهسازی معابر و توسعه روشنایی، سیمای مینوشهر را تغییر داده؛ شهری که اقامتگاه‌های سنتی و طبیعت آن، هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.

شهرداری مینوشهر با اجرای طرح‌های مختلف عمرانی و زیباسازی، از ساماندهی انهار و بهسازی معابر تا توسعه روشنایی و ایجاد میدان ورودی شهر، در تلاش است چهره این شهر جزیره‌ای را برای شهروندان و گردشگران زیباتر کند.

مینوشهر، شهر جزیره‌ای در کنار اروندرود، یکی از مقصد‌های گردشگری منطقه به شمار می‌رود؛ شهری که طبیعت، مرز و اقامتگاه‌های سنتی، بخشی از هویت آن را شکل داده‌اند.

در ماه‌های اخیر، طرح‌های مختلفی برای بهسازی و زیباسازی سیمای شهری مینوشهر اجرا شده است.

طرح ساماندهی و زیباسازی انهار، روشنایی معابر، جدول‌گذاری و اجرای آسفالت جدید از جمله اقداماتی است که در بخش‌هایی از شهر در حال اجراست و به تدریج چهره خیابان‌های مینوشهر را تغییر می‌دهد.

اقامتگاه‌های سنتی نیز از ظرفیت‌های گردشگری مینوشهر است که هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.

در ورودی شهر نیز میدان جدیدی ایجاد شده است؛ میدانی که می‌تواند نخستین تصویر از مینوشهر را برای مسافرانی که وارد این شهر می‌شوند، رقم بزند.

مینوشهر سال‌هاست در مسیر سفر گردشگران قرار دارد و اجرای طرح‌های عمرانی و زیباسازی می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های گردشگری و معرفی بیشتر این شهر جزیره‌ای کمک کند.