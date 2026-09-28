مدیر حوزه‌های علمیه در پیامی به دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد: دشمن همواره کوشیده است ساحت‌های مقاومت را از یکدیگر جدا کند، اما رویداد‌های این دو سال نشان داد که ساحت‌های مقاومت، از تهران تا بیروت و از غزه تا صنعاء و بغداد، از تنگه هرمز تا باب المندب، جلوه‌های گوناگون یک جبهه واحدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید شهیدان امت، حضرت سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما) به حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان پیامی ارسال کرد.

آیت الله اعرافی در این پیام، تاکید کرد: دشمنان بر این گمان بودند که با حذف رهبری، پیکره مقاومت از هم می‌پاشد؛ همان خطای محاسباتی که پیش‌تر در شهادت سید عباس موسوی و حاج عماد مغنیه نیز مرتکب شده بودند و امروز هم در شهادت امام شهید دچار آن هستند. اما دو سال گذشت و آنچه جهان دید، نه فروپاشی، که بازسازی فرماندهی، ماندگاری و اقتدار در میدان و گسترش گفتمان مقاومت در دل‌ها و اندیشه‌ها بود.

مدیر حوزه‌های علمیه نوشت: در سخت‌ترین روز‌های تاریخ مقاومت، آنگاه که دشمن گمان می‌کرد حزب‌الله بی‌سکاندار مانده است، جناب‌عالی در کنار جمع دیگری از فرماندهان مقتدر و حکیم، با تکیه بر سابقه دیرین در جهاد و مدیریت و بیش از سه دهه همراهی با دبیرکلان شهید، مسئولیتی سنگین را بر دوش گرفتید و پرچم را برافراشته نگه داشتید.

متن پیام آیت الله اعرافی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾ (احزاب، ۲۳)

برادر عزیز و علامه مجاهد، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب شیخ نعیم قاسم

دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان (حفظه‌الله تعالی و رعاه)

سلامٌ علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

دو سال از آن شامگاهِ ششم مهر ۱۴۰۳ می‌گذرد که دشمن صهیونی، با پشتیبانی آشکار آمریکا، ده‌ها تن بمب سنگرشکن بر ضاحیه بیروت فرو ریخت و پنداشت با خاموش کردن صدای سید مقاومت، چراغ مقاومت را نیز خاموش خواهد کرد. (یُریدونَ لِیُطفِئوا نورَ اللَّهِ بِأَفواهِهِم وَاللَّهُ مُتِمُّ نورِهِ وَلَو کَرِهَ الکافِرونَ) اکنون در دومین سالگرد شهادت سید شهیدان امت، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله، و یار صدیق و دیرین او، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین شهید سید هاشم صفی‌الدین (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما)، به نام حوزه‌های علمیه، اساتید، فضلا و طلاب، ضمن تجدید تسلیت به جناب‌عالی، به خاندان معظم آن دو شهید، به حزب‌الله سرافراز و به ملت شریف لبنان، نکاتی را تقدیم می‌دارم.

یکم؛ خونی که معادله را وارونه کرد. دشمنان بر این گمان بودند که با حذف رهبری، پیکره مقاومت از هم می‌پاشد؛ همان خطای محاسباتی که پیش‌تر در شهادت سید عباس موسوی و حاج عماد مغنیه نیز مرتکب شده بودند و امروز هم در شهادت امام شهید دچار آن هستند. اما دو سال گذشت و آنچه جهان دید، نه فروپاشی، که بازسازی فرماندهی، ماندگاری و اقتدار در میدان و گسترش گفتمان مقاومت در دل‌ها و اندیشه‌ها بود. این همان سنت تغییرناپذیر الهی است که خون شهید را به بذر حیات امت بدل می‌کند (ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ) و همان حقیقتی است که سید شهید بار‌ها بر زبان آورد: ما شکست نمی‌خوریم؛ اگر پیروز شویم پیروزیم و اگر شهید شویم باز هم پیروزیم. امروز سید حسن نصرالله نه یک خاطره، که یک حقیقت جاودانه دنیای اسلام و یک مکتب حیات‌بخش است؛ مکتبی که از مرز‌های تشیع و لبنان فراتر رفته و در وجدان آزادگان جهان جای گرفته است.

دوم؛ سید مقاومت، عالمی مجاهد و شخصیتی جامع. آن شهید بزرگوار پرورده حوزه‌های علمیه نجف و قم بود و نشان داد که روحانیت اصیل شیعه می‌تواند علم و عمل، حکمت و شجاعت، و معنویت و سیاست را در یک شخصیت گرد آورد. او مظهر فضائل اخلاقی و نماد عزت عربی و اسلامی بود؛ از عقل راهبردی و درک عمیق سیاسی، مدیریتی کارآمد و شجاعت میدانی بهره داشت و سخنش، به پشتوانه صداقتش، حتی نزد دشمنانش نیز حجت بود. درس بزرگ او برای همه ما این است که می‌توان با دست خالی، اما اراده‌ای استوار، از فرصت‌های کوچک ظرفیت‌های بزرگ ساخت. راز این همه، ولایت‌مداری و التزام صادقانه او به خط امام خمینی (قدس‌سره) و امام شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) بود. حوزه‌های علمیه به چنین فرزندی مباهات می‌کنند و او را الگوی روشن «عالم در میدان» برای نسل امروز طلاب می‌دانند. سعه صدر و صبوری»، «شجاعت، روحیه انقلابی و جهادی»، «حکمت و عقلانیت، دانش و خردورزی»، «جهان شناسی»، «قدرت رهبری و مدیریت در بحران ها»، «نهادسازی اجتماعی و قدرت‌سازی»، «عقل نظامی، خلاق و مبتکر»، «ولایت مداری»، «جهانی اندیشیدن و رویکرد تمدنی»، «جاذبه و دافعه»، «روح ناآرام، تلاشگر وخستگی ناپذیر» از ویژگی‌های ممتاز و برجسته این شهید جبهه مقاومت و اسوه پایداری بود. امروزه متفخریم که مکتب سید حسن را به همه احرار عالم به عنوان گمشده بشر معاصر در دنیای مادی زده تمدن غربی معرفی کنیم.

سوم؛ کاروان شهیدان. یاد شهید سید هاشم صفی‌الدین، آن یار باوفا و همراه همیشگی سید مقاومت، و یاد همه فرماندهان، رزمندگان و مردمان بی‌گناهی را که در این مسیر به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم. این کاروان، از شهید شیخ راغب حرب و شهید سید عباس موسوی تا شهید حاج عماد مغنیه و شهید سید حسن نصرالله و حاج قاسم در کنار همه شهدای جبهه مقاومت، زنجیره‌ای پیوسته از جهاد و اخلاص و صدق و وفاست که وصف حال آنان این کلام الهی است: ﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾.

چهارم؛ جناب‌عالی، پرچمدار استمرار. در سخت‌ترین روز‌های تاریخ مقاومت، آنگاه که دشمن گمان می‌کرد حزب‌الله بی‌سکاندار مانده است، جناب‌عالی در کنار جمع دیگری از فرماندهان مقتدر و حکیم، با تکیه بر سابقه دیرین در جهاد و مدیریت و بیش از سه دهه همراهی با دبیرکلان شهید، مسئولیتی سنگین را بر دوش گرفتید و پرچم را برافراشته نگه داشتید. حکمت شما در صیانت از انسجام درونی حزب‌الله و بازآفرینی و تقویت آن، در پاسداشت وحدت ملی لبنان، در ناکام گذاشتن نقشه‌های فتنه‌انگیزی که دشمن بر آن حساب کرده بود، و در تجدید عهد استوار با رهبری معظم انقلاب اسلامی، و در گستراندن جبهه مقاومت به جبهه‌ای منطقه‌ای و جهانی شایسته تقدیر و تکریم است. حوزه‌های علمیه جناب‌عالی را عالمی فرهیخته، نویسنده‌ای صاحب‌اندیشه و رهبری حکیم می‌شناسند و چنان‌که پیش‌تر نیز اعلام داشته‌ایم، با همه توان در کنار شما ایستاده‌اند. بدون هیچ تردید نصر و فتح و پیروزی نهایی بر دشمنان و نابودی اسراییل و نابودی ابرقدرتی امریکا و تمدن منحط غربی، سنت قطعی خداوند و سرنوشت محتوم جبهه مقاومت و ملت بزرگ لبنان و حزب الله عزیز و محبوب و همه مجاهدان است.

پنجم؛ خطاب به برادران مجاهد در حزب‌الله. به فرماندهان، مسئولان، نمایندگان، رزمندگان و نیرو‌های امدادی، رسانه‌ای و فرهنگی حزب‌الله درود می‌فرستیم. شما امانت‌داران خون سید شهیدان هستید و با ایمان، انضباط و بصیرت خود ثابت کردید که حزب‌الله قائم به اشخاص نیست، بلکه قائم به معرفت، ایمان، اراده و ولایت است. به جانبازان سرافراز، به‌ویژه آسیب‌دیدگان جنایت انفجار پیجر‌ها و جنگ اخیر که با جراحت‌های چشم و دست، روشن‌ترین بصیرت و استوارترین اراده را به نمایش گذاشتند، ادای احترام می‌کنیم. ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

ششم؛ خطاب به ملت شریف لبنان و شیعیان وفادار آن. از ملت بزرگ لبنان، به‌ویژه مردم صبور جنوب، ضاحیه و بقاع، صمیمانه سپاسگزاریم. شما آوارگی را با عزت و بصیرت تحمل کردید، ویرانی خانه‌ها را با صبر و ایمان پشت سر گذاشتید و با بازگشت به دیار خویش، پیوند ناگسستنی مردم و مقاومت را به جهان نشان دادید. مادران، پدران، همسران و فرزندان شهیدان لبنان، زینب‌گونه ایستادند و عظمت این مقاومت را نه در سلاح آن، که در اراده ملتی زنده معنا کردند. شیعیان لبنان وارثان مکتب جبل عامل‌اند؛ مکتبی که شهید اول و شهید ثانی را پرورد و عالمان لبنانی‌تباری، چون محقق کرکی و شیخ بهایی از آن برخاستند و پیوندی علمی و معنوی میان لبنان و حوزه‌های ایران رقم زدند که امروز در سنگر مقاومت تجلی یافته است. همچنین از همه آزادگان لبنان، از هر مذهب و طایفه، که در کنار مقاومت ایستادند و وحدت ملی را پاس داشتند، قدردانی می‌کنیم. بدانید شما در زمره برترین انصار اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ هستید و به فضل صبر و مقاومت شما آمال انبیا و اولیای الهی در حال تحقق است و دنیا در پیچ تاریخی و نقطه عطف خود قرار گرفته و مناسبات عالم در حال تغییر و نبرد تاریخی حق و باطل به سرانجام خود نزدیک گشته و تمدن نوین اسلامی در حال شکل گیری است و شما در همه این تحولات سهیم و شریکید. امروز و اینده تاریخ از ان شما و مدیون ایثار شما و همه ملت‌های مبعوث در ایران و عراق و یمن است.

هفتم؛ اقتدار جمهوری اسلامی ایران. ملت ایران در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی، داغ شهادت امام و رهبر خویش را نیز بر دل نهاد؛ اما دشمنی که به فروپاشی نظام اسلامی دل بسته بود، با شگفتی دید که بر پایه سازوکار قانونی، زمام رهبری به حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) سپرده شد و ملت با وحدت و ایستادگی پیرامون ولایت گرد آمد. جمهوری اسلامی از این آزمون سخت، استوارتر و منسجم‌تر بیرون آمد و حمایت از مقاومت را نه یک تاکتیک گذرا، که سیاستی راهبردی و اصولی دانست. این، زبان صریح پیوندی است که هیچ فشاری آن را سست نخواهد کرد. امروزه نظام جمهوری اسلامی علیرغم تحمیل جنگی جهانی و محاصره‌ها و تحریم‌ها و ظلم‌ها و جنگ همه جانبه ترکیبی نظامی سیاسی اقتصادی رسانه‌ای و شناختی، در اقتدار کامل با مردمی متحد، منسجم و مبعوث شده، با مسئولانی با عزم و اراده، با فرماندهان و نیرو‌های مسلحی هوشیار و قدرتمند و با متحدانی فراوان در اقصا نقاط عالم، به فتح و پیروزی نهایی نزدیک است و در کنار همه مجاهدان از همه موانع و مشکلات با عزت و قدرت و حکمت عبور خواهد کرد.

هشتم؛ وحدت ساحات، حقیقتی راهبردی. دشمن همواره کوشیده است ساحت‌های مقاومت را از یکدیگر جدا کند تا هر یک را در تنهایی به زانو درآورد. اما رویداد‌های این دو سال نشان داد که ساحت‌های مقاومت، از تهران تا بیروت و از غزه تا صنعاء و بغداد، از تنگه هرمز تا باب المندب، جلوه‌های گوناگون یک جبهه واحدند. این وحدت، رابطه‌ای نیابتی نیست؛ پیوندی برخاسته از ایمان مشترک، دشمن مشترک و آرمان مشترک است که در آن هر ساحت با اراده و تصمیم خود، در مسیری واحد و برای تامین منافع راهبردی ملی و مصالح عینی و واقعی و منطقه‌ای و مصالح کلان امت اسلامی گام برمی‌دارد. خون شهدای فرمانده ایرانی که در کنار خون شهدای حزب الله بر خاک ریخت، نماد همین پیوند است. ﴿إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ﴾

نهم؛ عهد حوزه‌های علمیه. حوزه‌های علمیه، که سید شهید فرزند برومند آنها بود، بر عهد خود با راه او استوارند و آمادگی دارند در پاسداشت و تبیین میراث فکری آن شهید در عرصه‌های فقه، اندیشه سیاسی، مدیریت و اخلاق جهاد، در ترجمه و نشر این میراث به زبان‌های گوناگون، در گسترش پیوند علمی با حوزه‌ها و عالمان لبنان، و در هرگونه پشتیبانی علمی، معنوی و تبلیغی از جبهه مقاومت، سهم خود را ادا کنند.

در پایان، بار دیگر یاد سید شهیدان امت و همه شهیدان مقاومت را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال برای جناب‌عالی و همه برادران مجاهد در حزب‌الله توفیق، سلامت، استواری و نصرت مسئلت داریم؛ به امید روزی که به برکت خون این شهیدان، قدس شریف آزاد شود و وعده صادق الهی تحقق یابد. سلام‌ها و درود‌ها و برترین عنایات و الطاف و رحمت واسعه خداوند بر حزب الله شریف، بر شیعیان و مسلمانان عزت‌مند لبنان و بر همه امت اسلام.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران، ۱۶۹)

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته