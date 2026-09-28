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طرح جامع ساماندهی ورودی و مسیر گردشگری پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان با هزینه بیش از ۶ میلیارد ریال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به ضرورت ارتقای شأن میزبانی از گردشگران در این اثر فاخر ثبت جهانی گفت: پیش از این، روند تهیه بلیت از طریق دو دریچه نامناسب و بدون تعریف زنجیره مدون ورود انجام میشد و بهدلیل تفکیک نبودن محیط، پایش رفتوآمد و حفظ شأن حریم معنوی و تاریخی اثر با چالش روبهرو بود؛ از همین رو، طرح ساماندهی ورودی مسیر دسترسی و ارتقای خدمات گردشگری در اولویت اجرایی قرار گرفت و این عملیات با سپری کردن روزهای تکمیلی خود در آستانه بهره برداری است.
امیر کرمزاده افزود: این عملیات با هزینهای بیش بر ۶ میلیارد ریال اجرا شده که با همافزایی ارزنده محل مشارکت خیران نیکاندیش، مدیریت بافت تاریخی، مدیریت اجرایی مسجدجامع، شهرداری منطقه سه اصفهان و منابع اعتباری ادارهکل تأمین اعتبار شده است.
سرپرست پایگاه میراث جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان نیز با اعلام پایان یافتن بخش عمده اقدامات عمرانی و مرمتی گفت: در گام نخست و بهمنظور نظمبخشی به تردد و حراست بهینه از این بنای باارزش، نردهگذاری هماهنگ با کالبد سنتی مجموعه در دهانه ورودی تعبیه شد تا ورود و خروج در زمان اقامه نماز یا شرایط اضطراری بهصورت مستقیم انجام شود. سپس فضای فرسوده اتاقهای بلیتفروشی پاکسازی، مرمت کالبدی، استحکامبخشی و اصلاح اساسی تأسیسات الکتریکی و نورپردازی شد.
امیدعلی صادقی افزود: با بهره برداری زودهنگام این طرح، چرخه ورود تا بازدید گردشگر به یک مسیر فرهنگی منسجم تبدیل میشود، بازدیدکنندگان در ابتدا وارد فضایی شایسته و مجهز بهمنظور تهیه بلیت شده و سپس به سالن معرفی بنا هدایت میشوند که در این سالن، علاوه بر بهسازی کامل سیستمهای روشنایی و تأسیساتی، تابلوهای محتوایی و شناسنامهای بخشهای گوناگون مسجد در قالب یک نمایشگاه تخصصی و کوچک ساماندهی شده تا گردشگر پیش از لمس کالبد مسجد، شناخت ملموسی از دورههای معماری آن کسب کند.
مسجد جامع عتیق اصفهان، از کهنترین و بااهمیتترین مساجد تاریخی جهان اسلام، در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ میلادی) در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.