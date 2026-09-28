عملیات اجرایی طرح اصلاح و بهسازی شبکه آب روستای انجیله با هدف ارتقای کیفیت و پایداری آبرسانی و بهبود تأمین آب اهالی، به همت بسیج سازندگی قم آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عملیات اجرایی طرح اصلاح و بهسازی شبکه آب روستای انجیله در مسیری به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر اجرا می‌شود و تاکنون لوله‌گذاری و پرسازی یک‌هزار متر از مسیر به پایان رسیده است.

هم‌زمان با لوله‌گذاری، عملیات احداث سه حوضچه در نقاط پیش‌بینی‌شده نیز در حال انجام است.

این حوضچه‌ها پس از تکمیل، در بهره‌برداری، کنترل و نگهداری شبکه نقش خواهند داشت.