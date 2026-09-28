پخش زنده
امروز: -
از صفحات خورشیدی اقامتگاه بومگردی اقامتگاه بومگردی ورشیو روستای طار در شهرستان نطنز بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز گفت: این طرح باهدف توسعه استفاده از انرژیهای پاک و تجدید پذیر و بهرهگیری از ظرفیت انرژی خورشیدی در واحدهای گردشگری و اقامتگاههای بومگردی اجرا شده است و بهرهبردار اقامتگاه بومگردی ورشیو با اجرای این طرح، در راستای کاهش مصرف انرژیهای فسیلی، استفاده از انرژی پاک و توجه به الزامات توسعه پایدار در حوزه گردشگری گام مهمی برداشته است.
هاجر شریفی در بازدید از صفحات خورشیدی این اقامتگاه بوم گردی بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری، استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و حمایت از طرحهایی که در مسیر توسعه پایدار روستاها اجرا میشوند، تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه برخی اقامتگاههای بومگردی در محدوده بافتهای تاریخی قرار دارند و در برخی موارد نیز خود اقامتگاه در بنای تاریخی و ثبتشده مستقر است، لازم است پیش از هرگونه اقدام برای نصب صفحات خورشیدی و تجهیزات مربوط، استعلامهای لازم گرفته شود تا طرحها با رعایت ضوابط، حفظ اصالت بنا و صیانت از منظر و بافت تاریخی اجرا شود.
وی ادامه داد: توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در حوزه گردشگری، در صورت رعایت ضوابط و ملاحظات میراث فرهنگی، میتواند با کمک به حفاظت از محیطزیست، موجب کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و حرکت واحدهای گردشگری به سمت گردشگری سبز و پایدار شود.