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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از افزایش ۱۶ درصدی خرید تضمینی گندم در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی گفت: تاکنون بیش از ۳۳۸ هزار و ۷۰۰ تُن گندم به صورت تضمینی ۲۱ هزار و ۳۸۰ تُن به صورت توافقی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ تُن نیز به عنوان گندم بذری از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی با اشاره به روند خرید گندم در آذربایجان شرقی اظهار کرد: خرید گندم در استان با فعالیت مراکز خرید و مشارکت گسترده گندمکاران همچنان ادامه دارد و تاکنون بخش قابل توجهی از محصول تولیدی کشاورزان استان خریداری شده است.
وی افزود: در مجموع گندم تحویلی کشاورزان از طریق شبکه خرید استان، شامل خرید تضمینی، توافقی و بذری به بیش از ۳۷۴ هزار و ۵۰۰ تُن رسیده است.
شفیعی ادامه داد: خرید گندم در استان از طریق ۶۹ مرکز خرید فعال انجام شده و تاکنون ۱۰۱ هزار و ۹۱۶ محموله گندم در سامانه مربوطه ثبت شده است.
وی با اشاره به آمار خرید تضمینی ثبتشده در استان اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبتشده تاکنون ۳۳۷ هزار و ۷۸۱ تُن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده که ارزش این میزان خرید به ۱۶۶ هزار و ۴۴۹ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی افزود: از مجموع ارزش گندم خریداریشده تاکنون ۹۸ هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال به حساب گندمکاران استان پرداخت شده است.
شفیعی با بیان اینکه میزان پرداختی انجامشده معادل حدود ۶۰ درصد ارزش کل گندم خریداریشده است گفت: در حال حاضر ۶۸ هزار و ۱۶۳ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان باقی مانده است.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار روند پرداخت مطالبات گندمکاران، خاطرنشان کرد: پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان نقش مهمی در تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان برای آغاز کشت پاییزه و تأمین نهادههای مورد نیاز دارد و پیگیریهای لازم برای تسریع در پرداخت باقیمانده مطالبات در حال انجام است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین افزایش ۱۶ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشاندهنده افزایش میزان تحویل محصول به مراکز خرید دانست و گفت: این روند با تلاش کشاورزان، مجموعههای اجرایی، مراکز خرید و شبکه تعاون روستایی استان دنبال شده است.