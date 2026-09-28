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رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تبدیل دانش فنی و تولید علم به محصولات قابل عرضه در بازار، گفت: مهمترین مرحله در مسیر توسعه فناوری سلامت، تبدیل ایده و دانش فنی به محصولی است که قابلیت فروش در داخل کشور و صادرات داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیرحسین جمشیدی رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیتهای فناوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۲ پارک فناوری سلامت، نزدیک به ۱۲۰ مرکز رشد و ۲۲ مرکز نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور فعالیت میکنند که متناسب با ظرفیت و توانمندی هر استان و دانشگاه، در حوزههای مختلف توسعه فناوری فعالیت دارند.
وی افزود: دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه تولید علم در منطقه پیشتاز هستند، اما بخشی که نیازمند توجه بیشتری است، تبدیل تولید علم به تولید فرآورده است؛ به این معنا که دانش فنی تولیدشده به محصولی تبدیل شود که قابلیت عرضه و فروش در بازار داخلی یا صادرات را داشته باشد.
جمشیدی ادامه داد: فروش این محصولات میتواند زمینه ورود به حوزههای جدید دانش فنی و تولید فرآوردههای جدید را فراهم کند. در حوزه تولید دانش فنی، مشکل خاصی از نظر وجود دانشمندان و ظرفیت علمی در کشور نداریم و تلاش وزارت بهداشت در حوزه توسعه فناوری، بیشتر بر تبدیل این ظرفیت علمی به محصول متمرکز شده است.
ضرورت حضور پررنگ بخش خصوصی در توسعه فناوری
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری، گفت: اگر صرفاً بر بودجههای دولتی تمرکز کنیم، راه به جایی نخواهیم برد و بخش خصوصی باید زمینه حضور و نقشآفرینی خود را در این عرصه پیدا کند.
کاهش منابع مالی پژوهشی
وی با اشاره به کاهش منابع پژوهشی وزارت بهداشت در یک بازه زمانی ۱۵ ساله، اظهار کرد: وقتی بودجه پژوهشی وزارت بهداشت را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ به دلار تبدیل میکنیم، مشاهده میشود که این بودجه در این مدت به حدود یک بیستوپنجم کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد که با بودجههای دولتی بهتنهایی نمیتوان اقدامات گستردهای در حوزه پژوهش و فناوری انجام داد و بودجه دولتی بیشتر میتواند نقش ایجادکننده یک محرک اولیه را داشته باشد.
جمشیدی خاطرنشان کرد: دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد، فرایندها را چابک کند و زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم آورد. اگر قرار است یک بخش خصوصی سرمایهگذاری کند، باید اطمینان داشته باشد که بهعنوان یک بنگاه اقتصادی، سرمایهاش بازخواهد گشت تا انگیزه لازم برای ورود و فعالیت در این حوزه ایجاد شود.
استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان
وی همچنین به قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از صنایع دارد، اما احساس ما این است که صنایع هنوز آشنایی کافی با ظرفیتهای آن ندارند و وزارت بهداشت در حال فراهم کردن زمینههای آموزشی و اطلاعرسانی در این زمینه است.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت توضیح داد: بر اساس ظرفیتهای این قانون، برخی هزینههای شرکتها میتواند در مسیر تجهیز، تأمین دستگاهها و مواد مورد نیاز یا تولید دانش فنی مورد استفاده قرار گیرد و هزینههای مرتبط با تحقیق و توسعه نیز از ظرفیتهای حمایتی برخوردار شود.
وی افزود: بخش خصوصی ممکن است برای ورود به این حوزه به یک محرک اولیه نیاز داشته باشد و این محرک باید از سوی دولت ایجاد شود؛ اما در عین حال، ضروری است نیازهای واقعی صنایع و بخش خصوصی نیز دیده شود.
جمشیدی برگزاری نمایشگاههایی مانند یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما را به ویژه در شرایط تحریم و جنگ یکی از رویدادهای مهم این حوزه دانست و گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شناخت صنایع از ظرفیتهای یکدیگر، آشنایی مردم با فرآوردههای سلامت و ارزیابی توانمندیهای کشور در بخشهای مختلف است.
وی افزود: بخش سلامت در شرایطی مانند جنگ و همهگیریها همواره نقش تعیینکنندهای داشته است. در طول جنگ، واکسیناسیون، خدمات بهداشتی و درمانی و تأمین دارو حتی برای یک روز متوقف نشد.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در پایان با بیان این که ادامه داد: در شرایط خاص، باید تصمیمهایی متناسب با وضعیت کشور اتخاذ شود تا بتوان از این شرایط عبور کرد، تأکید کرد: با وجود مشکلات موجود در تأمین مواد اولیه و ارز، حضور صنایع در چنین نمایشگاههایی نشاندهنده عزم آنها برای عبور از محدودیتها و ادامه مسیر تأمین فرآوردههای سلامت است.