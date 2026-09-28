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به مناسبت روز جهانی آلزایمر، ایستگاه سلامت با هدف افزایش آگاهی درباره بیماری آلزایمر و آگاهی بخشی به همراهان بیماران، در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: تیم آموزش سلامت مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت، نشستی را با همراهان بیماران آلزایمری، در قالب ایستگاه سلامت برگزار کرد تا آموزشهای لازم در خصوص این بیماری، نحوه برخورد و مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر و اهمیت توجه به نیازهای آنان ارائه شد.
با برگزاری این ایستگاه سلامت، فرصتی برای گفتوگو با همراهان بیماران در خصوص تجربهها و چالشهای موجود در روند مراقبت از این بیماران فراهم شد.
موضوعاتی مانند دشواریهای مراقبت روزمره، تغییرات رفتاری بیمار و نیاز همراهان به آگاهی و حمایت بیشتر، از جمله موارد مطرحشده در این نشست بود.
کارشناسان گروه آموزش سلامت بیمارستان پورسینا هم ضمن پاسخگویی به پرسشهای همراهان، بر اهمیت کسب آگاهی در خصوص بیماری و شناخت بهتر رفتارها و نیازهای بیماران مبتلا به آلزایمر تأکید کردند.