به مناسبت روز جهانی آلزایمر، ایستگاه سلامت با هدف افزایش آگاهی درباره بیماری آلزایمر و آگاهی بخشی به همراهان بیماران، در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: تیم آموزش سلامت مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت، نشستی را با همراهان بیماران آلزایمری، در قالب ایستگاه سلامت برگزار کرد تا آموزش‌های لازم در خصوص این بیماری، نحوه برخورد و مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر و اهمیت توجه به نیاز‌های آنان ارائه شد.

با برگزاری این ایستگاه سلامت، فرصتی برای گفت‌و‌گو با همراهان بیماران در خصوص تجربه‌ها و چالش‌های موجود در روند مراقبت از این بیماران فراهم شد.

موضوعاتی مانند دشواری‌های مراقبت روزمره، تغییرات رفتاری بیمار و نیاز همراهان به آگاهی و حمایت بیشتر، از جمله موارد مطرح‌شده در این نشست بود.

کارشناسان گروه آموزش سلامت بیمارستان پورسینا هم ضمن پاسخگویی به پرسش‌های همراهان، بر اهمیت کسب آگاهی در خصوص بیماری و شناخت بهتر رفتار‌ها و نیاز‌های بیماران مبتلا به آلزایمر تأکید کردند.