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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای هیئترئیسه، استادان و کارکنان دانشگاه میبد، همزمان با دانشگاههای سراسر کشور، در این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، ،همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در دانشگاه میبد برگزار شد.در این مراسم که مقابل میدان استاد دانشگاه میبد برگزار شد، اعضای هیئترئیسه، جمعی از استادان و کارکنان دانشگاه حضور داشتند و پرچم جمهوری اسلامی ایران در مراسمی رسمی به اهتزاز درآمد.
در بخش ویژه این آیین، مراسم پرچمسپاری با ادای احترام حاضران برگزار شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران از سوی حجتالاسلام والمسلمین دکتر علیمحمد میرجلیلی، استاد پیشکسوت دانشگاه میبد، به دکتر مرضیه حاجیزاده طحان، جوانترین عضو هیئت علمی دانشگاه میبد، سپرده شد.
در ادامه، دکتر حاجیزاده طحان پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورد؛ آیینی که نمادی از پیوند نسلهای مختلف دانشگاهی، انتقال ارزشهای ملی و انقلابی و تداوم مسیر علمی و فرهنگی دانشگاه به شمار میرود.
این آیین با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر جایگاه آن بهعنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی برگزار شد.
برگزاری این مراسم همزمان با دانشگاههای سراسر کشور، آغاز سال تحصیلی جدید را با گرامیداشت یاد و خاطره حماسهآفرینیهای دوران دفاع مقدس همراه کرد و بر نقش دانشگاهها در پاسداشت هویت ملی، ارزشهای فرهنگی و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید داشت.