جانفدایانی اراکی در هشتمین ماه از آغاز جنگ رمضان، با امید به کسب پیروزی نهایی، سنگر خیابان را رها نکردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قرار شبانه در میدان شهدای اراک رنگ حماسه دارد. هفت ماه از حضور پرشور مردم در خیابان گذشت و در این هفت ماه، پرچم نماد اصلی هویت ملی و دینی حاضران بود و به اهتزاز درآمد.

در عرصه نبرد نیز دست برتر در دستان ایران است و همچنان تنگه هرمز برگ برنده معادلات محسوب می‌شود.

شکار دومین شناور زیر سطحی آمریکا نیز به دست دلاورمردان نیروی دریایی، یکی از مصداق‌های اقتدار ایران در نبرد هرمز استو اظهارات توخالی رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند تغییری در معادلات هرمز داشته باشد و توان ایران خلل ناپذیر است.

در مقابل ضعف‌های اردوگاه دشمن تاب آوری مردم مثال زدنی است و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و شور و شوق دانش آموزان و دانشچویان آتشی یت بر جان دشمن.