

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دادگستری شهرستان طبس گفت: مشکلات قضایی بیش از ۴۰ مراجعه کننده در میز خدمت قضایی دشتغران و روستا‌های همجوارآن در شهرستان طبس در قالب اردوی قضایی آیت الله شهید رئیسی بررسی شد.

ابراهیمی برگزاری اردو‌های جهادی طرح شهید رئیسی، میز خدمت قضایی، برنامه مسجد حقوقدان و قاضی مدرسه به منظور آگاهی بخشی حقوقی، ترویج فرهنگ صلح وسازش و رفع نیاز‌های حقوقی و قضایی شهروندان و همچنین ارائه خدمات مشاوره برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در اجرای طرح کاروان مهر همزمان با آغاز سال تحصیلی را از سیاست‌های کلان قوه قضاییه برشمرد.

وی در این میز خدمت از چگونگی مناسبات حقوقی به ویژه در حوزه ثبت معاملات اموال غیر منقول، امور خانواده، مسائل قراردادی و مراودات مالی و یا اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم توضیحاتی بیان کرد.