مدیر بحران فرمانداری اهواز با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی اهواز و آسیب پذیری آن در برابر سیلاب گفت: مسطح و کم‌شیب اهواز یکی از اصلی‌ترین عوامل آسیب‌پذیری این شهر در برابر بارش‌های شدید محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امراله کاظمی بیان کرد: برخلاف مناطق شیب‌دار که روان‌آب‌ها به سرعت تخلیه می‌شوند در اهواز وابستگی به شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی، کانال‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بسیار بالاست.

مدیر بحران فرمانداری اهواز ضمن اشاره به نزدیک شدن به فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی و افزایش بحث‌ها پیرامون پدیده اقلیمی «ال‌نینو» بیان کرد: اگرچه این پدیده به معنای قطعی بودن بارش‌های سنگین در یک نقطه نیست، اما افزایش احتمال سناریو‌های پرریسک، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را برای مسئولان استانی و شهری به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل کرده است.

وی افزود: در حال حاضر جلسات هماهنگی بین‌دستگاهی با هدف جلوگیری از بروز حوادث احتمالی در صورت فعالیت پدیده ال نینو برگزار می‌شود، اما پرسش اساسی این است که آیا صرف برگزاری جلسات و تصویب مصوبات اداری برای عبور از این گردنه خطرناک کافی خواهد بود؟

پیش‌بینی افزایش بارش‌ها و ضرورت برنامه‌ریزی بر اساس داده‌ها

کاظمی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های اقلیمی و پیش‌بینی‌های فصلی، احتمال وقوع بارش‌هایی با شدت ۳۰ تا ۵۰ میلی‌متر بیشتر از میانگین بلندمدت در بخش‌های غربی و جنوب‌غربی کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه احتمال تحقق این الگو در برخی مناطق بین ۷۰ تا ۸۵ درصد برآورد شده تاکید کرد: با وجود نیاز به به‌روزرسانی مداوم مدل‌ها، این اعداد برای شروع فرآیند برنامه‌ریزی و آماده‌سازی کافی هستند.

مدیر بحران فرمانداری اهواز با پذیرش واقعیت‌های موجود تصریح کرد: باید بدون تعارف پذیرفت که با توجه به وضعیت توپوگرافی اهواز در صورت وقوع بارش‌های بسیار شدید، وقوع آب‌گرفتگی در برخی نقاط شهر حتی با وجود اقدامات مدیریتی مناسب، موضوعی محتمل است و هدف اصلی مدیریت بحران، رسیدن به صفر مطلق آب‌گرفتگی نیست بلکه تلاش برای کاهش حداکثری گستره، عمق و مدت ماندگاری آب و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از آن است.

کاظمی تاکید کرد خواستار تغییر رویکرد از اقدام پس از حادثه به سمت مدیریت پیشگیرانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شد و ادامه داد: آمادگی برای مقابله با سیلاب، فرآیندی است که نباید به ساعات پس از شروع بارندگی موکول شود و اقدامات حیاتی مانند لایروبی مسیر‌های انتقال آب، آماده‌به‌کار بودن ایستگاه‌های پمپاژ، شناسایی نقاط بحرانی، کنترل مسیر‌های اصلی رواناب و فعال‌سازی سامانه‌های هشدار سریع از اقدامات ضروری پیش از فعالیت این پدیده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی شهروندان در مدیریت سیلاب ادامه داد: انسداد مسیر‌های آب با زباله و نخاله ساختمانی و رها کردن مصالح در معابر، ظرفیت محدود شبکه دفع آب را بیش از پیش کاهش می‌دهد و مشارکت محلی و آموزش شهروندان، زیرساختی از تاب‌آوری است که گاهی از طرح‌های عمرانی نیز موثرتر است.

مدیر بحران فرماندار اهواز با اشاره به حساسیت بخش کشاورزی تاکید کرد کشاورزان باید با توجه به پیش‌بینی‌های اقلیمی، پیش از وقوع حادثه نسبت به زهکشی زمین و مدیریت زمان‌بندی کشت اقدام کنند چرا که آمادگی پیش از حادثه بسیار کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت‌های پس از آن است.

کاظمی عنوان کرد: شهروندان باید بدانند در شهری با ویژگی‌های جغرافیایی اهواز، انتظار آبگرفتگی صفر در زمان بارش‌های شدید، انتظاری واقع‌بینانه نیست و مطالبه اصلی مردم کاهش زمان ماندگاری آب، کاهش سطح مناطق درگیر آبگرفتگی و جلوگیری از تبدیل آبگرفتگی به بحران و هشدار به‌موقع است.