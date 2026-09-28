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همایش هزاران نفری زاهدانیهای جانفدا برای ایران قوی با هدف نمایش اقتدار نظامی در زاهدان با حضور آحاد مختلف مردم و بسیجیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: هدف از برگزاری این رویداد، تقویت بازدارندگی، افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی، ارتقای هماهنگی و تقویت انسجام و همدلی در مجموعه بسیج و سپاه است.
سردار احمد شفائی ادامه داد: این برنامه با حضور افرادی که در پویش جانفدا ثبتنام کردهاند و همچنین بسیجیانی که پیش از این در ساختار و سازمان رزم سپاه و بسیج سازماندهی شده، آموزش دیده و در برنامههای مختلف مشارکت داشتهاند، برگزار شد.
وی افزود: در این رویداد از همه ظرفیتهای موجود در استان استفاده شد و همراهی مردم و مساعدت مسئولان نیز در برگزاری هرچه بهتر آن موثر بود.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: در این برنامه، ظرفیت، انسجام، سازماندهی و آمادگی بسیجیان استان که در کنار آموزشهای مورد نیاز قرار گرفته است به نمایش گذاشته شد.
سردار احمد شفائی تاکید کرد: این حضور گسترده میتواند در جبهه داخلی و در میان آحاد مردم موجب افزایش و تقویت امید شود و از سوی دیگر پیام اقتدار، انسجام و آمادگی مردم و بسیجیان استان را بههمراه داشته باشد.