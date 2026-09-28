قرار شبانه مردم به ایستگاه دویست و یازدهمین شب خود رسید؛ مردم در سراسر استان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران عزت وسربلند کشور را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۲۱۱ شب از حضور شبانه مردم می‌گذرد؛ شب‌هایی که خیابان‌ها روایتگر استمرار حضور، همبستگی و همدلی ایرانیانی بوده‌اند که با وجود فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های مسیر، بر ادامه راه تأکید دارند.

تجمعاتی که به عنوان یک شگفتی تاریخی دنیا نظیر آن را تا به حال ندیده است و ایران و ایرانی از پرچم مقدس به عنوان نماد ملی، عزت، استقلال، خاک و شرف بعنوان کلیدواژه‌های پیروزی کوتاه نخواهد آمد.

شکار دومین شناور زیرسطحی آمریکا به دست دلاورمردان نیروی دریایی سپاه فقط یکی از مصداق‌های اقتدار ایران در نبرد هرمز است که ملت مبعوث شده در دویست و یازدهمین شب حضور از این دستاورد نیرو‌های مسلح تشکر کردند.