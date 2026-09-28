به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام دفتر رئیس حوزه علمیه اصفهان، به مناسبت هفتمین روز ارتحال مرجع عالیقدر، فقیه اهل بیت عصمت و طهارت آیت الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی

که عمر با برکت خود را در مجاهدت بی وقفه علمی و معنوی و تعلیم و تربیت اساتید و علما و دین سپری کردند، مجلس بزرگداشتی از سوی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مظاهری (مد ظله) با حضور آقازادگان مکرم مرجع فقید فردا سه شنبه ۷ مهرماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح در مدرسه علمیه صدربازار اصفهان برگزار می‌شود.