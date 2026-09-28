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به مناسبت هفتمین روز ارتحال حضرت آیت الله شبیری زنجانی مراسمی از سوی حضرت آیت الله مظاهری فردا در حوزه علمیه اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام دفتر رئیس حوزه علمیه اصفهان، به مناسبت هفتمین روز ارتحال مرجع عالیقدر، فقیه اهل بیت عصمت و طهارت آیت الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی
که عمر با برکت خود را در مجاهدت بی وقفه علمی و معنوی و تعلیم و تربیت اساتید و علما و دین سپری کردند، مجلس بزرگداشتی از سوی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مظاهری (مد ظله) با حضور آقازادگان مکرم مرجع فقید فردا سه شنبه ۷ مهرماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح در مدرسه علمیه صدربازار اصفهان برگزار میشود.