به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای منطقه ۶ شهر اصفهان گفت: عملیات توسعه شبکه فاضلاب این منطقه شهری در قالب چهار قرارداد جداگانه با هدف فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی پنج هزار مشترک جدید از خدمات فاضلاب در حال اجراست.

بیژن محمدی افزود: عملیات توسعه شبکه فاضلاب این منطقه در محله‌های ارغوانیه و سمسور در دست اجراست و به‌زودی عملیات اجرایی در محله سنجوانمره نیز آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سالجاری، در مجموع ۶ هزار و ۸۵۲ متر لوله پلی‌اتیلن فاضلابی اجرا شده که از این میزان، پنج هزار و ۴۴۵ متر با قطر ۲۵۰ میلی‌متر، هزار و ۱۸۵ متر با قطر ۳۰۰ میلی‌متر و ۲۲۲ متر با قطر ۴۰۰ میلی‌متر بوده است.