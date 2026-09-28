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مراسم «صدای مقاومت» با محوریت رونمایی از مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳» با موضوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم «صدای مقاومت» با حضور مدیران، هنرمندان، همکاران معاونت صدا، خانوادههای شهدا و مهمانان ویژه در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
در این مراسم از مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳» با موضوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، رونمایی شد، مجموعهای که با هدف ثبت و روایت بخشی از حماسه مقاومت و ایستادگی مردم ایران و یاد شهدای این دفاع تولید شده است..
معاون صدای رسانه ملی در این مراسم گفت: صدای حقیقت همواره شنیده میشود. پهلوانیان با گرامیداشت یاد شهدا، مستند رادیویی ۱۸۲ شهید رسانه ملی که شامل ۲۵۰۰ دقیقه برنامه تولید شده است را رونمایی کرد.
رمضانی مدیر ایثارگران رسانه ملی نیز در این مراسم گفت: همواره در مسیر حق و استقامت ایستادهایم و به زودی کتاب شهدای رسانه ملی چاپ خواهد شد. در این مراسم از تهیهکنندگان تعدادی از مستندها قدردانی شد.