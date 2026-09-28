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معابر خاکی روستای دلیجه آققلا در راستای اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستاهای گلستان آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت : عملیات اجرایی آسفالت معابر خاکی روستای دلیجه آققلا، در راستای اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستاهای گلستان با مشارکت اهالی و دهیاری این روستا اجرا شد.
داوود خسروی افزود : این عملیات در سطح ۵ هزار مترمربع از معابر روستای دلیجه اجرا شده و گامی در مسیر بهسازی محیط روستا و تقویت زیرساختهای روستایی به شمار میرود.