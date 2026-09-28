به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در نشست شورای توسعه تعاون استان و آیین اختتامیه جشنواره تعاونی‌های برتر استان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در حوزه‌های اقتصاد دریامحور، آبزی‌پروری، کشاورزی و صنایع انرژی گفت: تعاون فقط یک شیوه فعالیت اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی غنی است که از مشارکت فعالانه مردم و نگاه مترقی دین مبین اسلام برخاسته است.

وی با بیان اینکه باید تلاش شود سهم بیشتری از اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید به بخش تعاون اختصاص یابد تصریح کرد: مردم با جمع‌آوری دانش، تجربه و سرمایه‌های خرد، بستری مناسب برای توسعه همه‌جانبه استان و کشور فراهم می‌کنند.

استاندار بوشهر با اشاره به وجود حدود ۴ هزار شرکت تعاونی در استان، اضافه کرد: لازم است تعاونی‌های غیرفعال و راکد استان شناسایی و زمینه راه‌اندازی آنها با حمایت‌های ویژه از جمله تأمین سرمایه درگردش آنها فراهم شود.

زارع با تأکید بر لزوم رفع موانع حقوقى و اداری پیش‌روی تعاونی‌ها، یادآور شد: برخی از این شرکت‌های تعاونی به دلیل مشکلات مقرراتی دچار رکود شده‌اند که رسیدگی به این موارد در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های پیش‌رو در جلسه‌های ستاد ملی، افزود: تلاش می‌شود با حضور فعال در این نشست‌ها، گره‌های موجود در مسیر فعالیت تعاونی‌های استان باز شود.

زارع با انتقاد از خروج برخی سرمایه‌ها از استان گفت: باید با بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اعتماد، زمینه برای هدایت این سرمایه‌ها به سمت طرح‌ها و پروژه‌های داخلی فراهم شود.

استاندار بوشهر با تأکید بر ارتقای بهره‌وری و عملکرد، خواستار افزایش سهم تعاونی‌های استان بوشهر در اشتغال و تولید و ثروت ملی شد و اظهار کرد: سهم تعاونی‌های استان بوشهر در تولید ناخالص داخلی تقویت شود و برای بهبود محیط کسب‌وکار، همکاری بانک‌ها برای حل مشکلات تعاونی‌ها افزایش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز گفت: بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ تعاونی فعال و در دست اجرا در استان فعالیت دارند و با مشارکت بیش از ۴۰ درصد تعاونی‌ها در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر، هفت تعاونی به عنوان برتر استانی و سه تعاونی نیز در سطح ملی انتخاب شدند.

مرتضی پروانه با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون در استان، گفت: بر اساس سند توسعه بخش تعاون، ۱۹ دستگاه اجرایی استان دارای تکالیف مشخص برای حمایت و توسعه این بخش هستند که در این نشست عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی مستندات و ارزیابی عملکرد تعاونی‌ها، هفت تعاونی در بخش‌های مختلف صنعت، تجارت، کشاورزی، لنج‌داری و مرزنشینان به عنوان تعاونی‌های برتر استان انتخاب شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: در سطح ملی نیز سه تعاونی از استان بوشهر موفق به کسب عنوان شدند که دو تعاونی در حوزه تجارت و صنایع غذایی به عنوان تعاونی برتر ملی و یک تعاونی در حوزه حمل‌ونقل دریایی به عنوان تعاونی شایسته تقدیر و تشویق معرفی شد.

وی با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد استان بوشهر، اظهار کرد: سهم اقتصاد تعاون در کشور حدود چهار تا پنج درصد است، اما این سهم در استان بوشهر به حدود هفت تا ۱۰ درصد می‌رسد.

پروانه فعالیت‌های تعاونی در حوزه‌های آبزی‌پروری، صید و صیادی، گلخانه‌داری و نخلداری را از عوامل مهم این سهم دانست و افزود: بخش تعاون در استان بوشهر علاوه بر سهم بیشتر در اقتصاد، در حوزه اشتغال نیز سهمی حدود هفت تا ۱۰ درصدی دارد.

در این نشست، از ۷ تعاونی برتر ملی و استانی تجلیل شد.