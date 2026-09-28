بانک مرکزی با اصلاح بند (۳) از قسمت «هـ» بخش اول مجموعه مقررات ارزی، ضوابط تأمین ارز واردات برای واحدهای غیرتولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی را از محل ارز حاصل از صادرات دیگران ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس اصلاحیه جدید بانک مرکزی در بند ۱-۳ مقررات ارزی، تأمین ارز به منظور واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدهای غیرتولیدی، وارد مرحله تازه‌ای شد. بر اساس این مصوبه، تأمین ارز واحدهای غیرتولیدی مستقر در این مناطق از محل ارز حاصل از صادرات دیگران در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به روش مستقیم امکان‌پذیر است، اما مشروط به یک الزام کلیدی خواهد بود:

شرط اصلی: واردات کالا توسط این واحدها، منوط به تأیید دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی است؛ با این تصریح که کالای وارداتی صرفاً باید برای «فروش و تحویل به واحدهای تولیدی مستقر در همان مناطق» وارد شده باشد.

کارشناسان معتقدند این تصمیم بانک مرکزی با هدف هدایت منابع ارزی حاصل از صادرات به سمت خطوط تولید، جلوگیری از رسوب کالا و جلوگیری از تجارت واسطه‌ای غیرمولد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شده است تا مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی این مناطق با سهولت بیشتری تأمین شود.