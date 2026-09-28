کارگزاران استان به خرید و ذخیره سازی کود شیمیایی کشاورزی با آغاز فصل سرما توصیه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان بر ضرورت اقدام به‌موقع کارگزاران برای خرید و ذخیره‌سازی کود‌های شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش ناترازی انرژی و همچنین شرایط ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تأمین نهاده‌های کشاورزی، احتمال ایجاد محدودیت در فعالیت برخی واحد‌های تولیدی و صنایع پتروشیمی است.

رضا نژاد احمدی افزود: بر این اساس، سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان از کارگزاران مجاز درخواست کرده است در خصوص تعیین تکلیف سهمیه‌های اختصاص یافته، خرید و ذخیره‌سازی کود‌های شیمیایی در مقطع کنونی اقدام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، امکان پیش‌بینی دقیق وضعیت تولید، عرضه و شرایط خرید کود در ماه‌های آینده میسر نیست و تأمین به‌موقع نهاده‌ها می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از وقفه در روند توزیع کود مورد نیاز کشاورزان در فصل مصرف داشته باشد.

نژاداحمدی تاکید کرد: تمامی کارگزاران مجاز با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیاز کشاورزان منطقه زیر پوشش خود، فرصت موجود برای خرید و ذخیره‌سازی کود را از دست نداده و برای جذب سریع سهمیه‌های اختصاص‌یافته اقدام کنند.

وی افزود: تأمین و ذخیره‌سازی به‌موقع کود‌های شیمیایی، علاوه بر کمک به استمرار زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی، شرایط آمادگی شبکه توزیع برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان در فصل کشت را فراهم می‌کند.