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کارگزاران استان به خرید و ذخیره سازی کود شیمیایی کشاورزی با آغاز فصل سرما توصیه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان بر ضرورت اقدام بهموقع کارگزاران برای خرید و ذخیرهسازی کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش ناترازی انرژی و همچنین شرایط ناشی از تحریمها و محدودیتهای موجود در تأمین نهادههای کشاورزی، احتمال ایجاد محدودیت در فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنایع پتروشیمی است.
رضا نژاد احمدی افزود: بر این اساس، سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان از کارگزاران مجاز درخواست کرده است در خصوص تعیین تکلیف سهمیههای اختصاص یافته، خرید و ذخیرهسازی کودهای شیمیایی در مقطع کنونی اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، امکان پیشبینی دقیق وضعیت تولید، عرضه و شرایط خرید کود در ماههای آینده میسر نیست و تأمین بهموقع نهادهها میتواند نقش مهمی در جلوگیری از وقفه در روند توزیع کود مورد نیاز کشاورزان در فصل مصرف داشته باشد.
نژاداحمدی تاکید کرد: تمامی کارگزاران مجاز با برنامهریزی و پیشبینی نیاز کشاورزان منطقه زیر پوشش خود، فرصت موجود برای خرید و ذخیرهسازی کود را از دست نداده و برای جذب سریع سهمیههای اختصاصیافته اقدام کنند.
وی افزود: تأمین و ذخیرهسازی بهموقع کودهای شیمیایی، علاوه بر کمک به استمرار زنجیره تأمین نهادههای کشاورزی، شرایط آمادگی شبکه توزیع برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان در فصل کشت را فراهم میکند.