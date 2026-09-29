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رویداد فرهنگی گردشگری جهانشهر کاشان با هدف معرفی فرهنگ و هویت بومی این شهر و حمایت از تولیدات محلی در کنار تپههای سیلک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد ۳۲ غرفه در زمینه محصولات کشاورزی، تولیدات خانگی و لباسهای محلی برپا و ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و بومی روستاها به بازدیدکنندگان معرفی و محصولات محلی و تولیدات روستایی عرضه شده است.
معرفی فرهنگ و هویت بومی کاشان، حمایت از تولیدات محلی و نمایش توانمندیهای روستاها و بخشهای این شهرستان از مهمترین اهداف برگزاری رویداد فرهنگی گردشگری جهانشهر کاشان است.