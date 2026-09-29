به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد ۳۲ غرفه در زمینه محصولات کشاورزی، تولیدات خانگی و لباس‌های محلی برپا و ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و بومی روستا‌ها به بازدیدکنندگان معرفی و محصولات محلی و تولیدات روستایی عرضه شده است.

معرفی فرهنگ و هویت بومی کاشان، حمایت از تولیدات محلی و نمایش توانمندی‌های روستا‌ها و بخش‌های این شهرستان از مهم‌ترین اهداف برگزاری رویداد فرهنگی گردشگری جهان‌شهر کاشان است.