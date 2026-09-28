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معاون جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی از میزبانی استان در چهارمین دوره کشوری توانمندسازی و شبکهسازی آموزیاران توانا با حضور ۳۰۰ نفر از اعضای جوانان هلالاحمر ۶ استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ابراهیم پرفند اظهار کرد: چهارمین دوره آموزشی توانمندسازی و شبکهسازی آموزیاران توانا با حضور ۳۰۰ نفر از اعضای جوانان جمعیت هلالاحمر استانهای مازندران، گلستان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و تهران به میزبانی خراسان شمالی در روستای گردشگری درکش شهرستان سملقان در حال برگزاری است.
وی افزود: هدف از برگزاری این رویداد، توانمندسازی اعضای جوانان جمعیت هلالاحمر است که در طرحهای «دادرس» و «ماهر» در مدارس حضور پیدا میکنند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تصریح کرد: اعضای جوانان در قالب طرح «دادرس» با محوریت آمادهسازی دانشآموزان برای روزهای سخت و همچنین در قالب طرح «ماهر» در مدارس حضور یافته و آموزشهای مربوط به کمکهای اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات را به دانشآموزان ارائه میکنند.
پرفند بیان کرد: این دوره، چهارمین دوره کشوری شبکهسازی آموزیاران توانا است که نخستین دوره آن در استان چهارمحال و بختیاری، دومین دوره در استان کرمانشاه و سومین دوره در استان فارس برگزار شده است.
وی گفت: برنامه این دوره از چهارم مهرماه در استان خراسان شمالی آغاز شده و تا هشتم مهرماه ادامه دارد و خراسان شمالی میزبانی این دوره کشوری را بر عهده دارد.