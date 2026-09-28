پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در رشتههای والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، پاراشنا، پاراوزنهبرداری، پاراتیراندازی، نمایندگان خود را به مسابقات آسیایی ناگویا اعزام میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدمهدی آخوندی درباره شانسهای مدالآوری در مسابقات پاراآسیایی ناگویا، اظهار کرد: ورزشکاران و مربیان خراسان رضوی در بخشهای آقایان و بانوان، ۱۸ مهرماه به مسابقات پاراآسیایی ناگویا اعزام میشوند. تیم والیبال نشسته آقایان ایران قهرمان جهان و پارالمپیک است و در این دوره از بازیها نیز هدف، کسب نشان طلا است. بانوان والیبالیست نیز رقابت سختی با چین دارند و انتظار میرود اینبار از سد این تیم عبور کنند و به نشان طلا برسند.
وی افزود: نسرین شاهی در پاراتیراندازی از اولویتهای کسب نشان است و انتظار میرود مانند مسابقات جهانی، مدال طلا به دست آورد. در پاراوزنهبرداری، علی سیفی با رقبای سختی روبهروست، اما شانس زیادی برای رسیدن به مدال دارد. در پاراشنا نیز ابوالفضل ظریفپور و علی رشیدآبادی شانس مدالآوری خوبی دارند. رقابتهای بسکتبال با ویلچر بانوان سختتر شده است، اما میتواند روی سکو برود.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان خراسان رضوی تصریح کرد: هادی رضایی، سرمربی و مهدی بابادی، بازیکن تیم ملی والیبال نشسته، فاطمه جهانی و ندا پنجهباشی در والیبال نشسته بانوان، نسرین شاهی در پاراتیراندازی و علی سیفی در پاراوزنهبرداری از خراسان رضوی در ناگویا حضور خواهند داشت.
وی افزود: غلامرضا نامی، مربی بسکتبال با ویلچر آقایان، هستی همایونی، سیمین مظفری، فاطمه مولایی، مهدیه روحانی، مهسا سعادت، نادیا بلوچی، فتانه پورعاد و رقیه صالحی، هشت بانوی اعزامی از خراسان رضوی در بسکتبال با ویلچر بانوان شرکت میکنند. در پاراشنای آقایان، ابوالفضل ظریفپور و علی رشیدآبادی ورزشکار، مهدی ضیایی سرمربی و سعید سنجری مربی هستند.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان خراسان رضوی،درباره آمادگی ورزشکاران برای حضور در مسابقلات پاراآسیایی ناگویا، تشریح کرد: از فروردین امسال تا ۱۷ مهرماه، چندین مرحله اردوی آمادگی برای رشتههای مختلف برگزار میشود و در برخی رشتهها ۱۵ تا ۱۶ مرحله اردو داشتند. این اردوها در شنا، والیبال نشسته، پاراتیراندازی، بسکتبال با ویلچر و وزنهبرداری، به میزبانی مشهد برگزار شد تا ورزشکاران با آمادگی کامل به مسابقات اعزام شوند.