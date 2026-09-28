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مدیرکل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به پیامکهای جعلی با عنوان «ثبتنام در طرح پاداش صرفهجویی شرکت گاز» گفت: این پیامکها و لینکهای درجشده در آنها متعلق به شرکت گاز نیست و مورد تأیید این شرکت قرار ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهان بخش سلیمیان از شهروندان خواست از ورود به لینکهای ناشناس و وارد کردن اطلاعات شخصی، بانکی و رمزهای عبور در اینگونه صفحات خودداری کنند و اخبار مربوط به طرحهای شرکت گاز را فقط از طریق مراجع و کانالهای رسمی این شرکت پیگیری کنند.
وی افزود: شرکت گاز از طریق پیامکهای غیررسمی یا لینکهای ناشناس، اطلاعات بانکی و شخصی مشترکان را درخواست نمیکند.