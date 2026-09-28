پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دفاع مقدس، یادمان شهید گمنام در بوستان شهرک اداری بعثت اردبیل رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل با اشاره به موقعیت این یادمان افزود: با توجه به اینکه این مکان یک مکان عمومی است و مردم برای ورزش و تفریح به آن مراجعه میکنند، در کنار تفریحات و ورزش از زیارت شهید نیز بهرهمند خواهند شد که این امر نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل با اشاره به آمار شهدای گمنام استان ادامه داد: استان اردبیل دارای ۱۰۱ شهید گمنام است که در ۶۰ یادمان دفن شدهاند و از این تعداد، ۴۷ یادمان کاملاً تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
سرهنگ حبیبزاده یادآور شد: ۱۳ یادمان شهید گمنام باقی مانده است که با همت تمامی مسئولان ادارات و دستگاههای مرتبط، تکمیل و برای بهرهبرداری و زیارت عموم مردم آماده خواهد شد.