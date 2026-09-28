مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نیاز بدن به منیزیم در بسیاری از افراد از طریق یک رژیم غذایی متعادل تامین می‌شود، گفت: افرادی که در برنامه غذایی خود به میزان کافی از مغز‌ها و آجیل‌ها، حبوبات، سبزیجات و سایر منابع غذایی منیزیم استفاده می‌کنند، معمولاً نیازی به مصرف مکمل منیزیم ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: مصرف مکمل‌ها باید متناسب با نیاز بدن و شرایط فرد انجام شود و استفاده خودسرانه و طولانی‌مدت از مکمل منیزیم توصیه نمی‌شود.

وی با اشاره به برخی علائم احتمالی کمبود منیزیم اظهار کرد: در افرادی که از طریق رژیم غذایی منیزیم کافی دریافت نمی‌کنند، علائمی مانند گرفتگی‌های عضلانی، اختلال در عملکرد دستگاه گوارش و یبوست و در برخی موارد اختلال در آرامش و عملکرد سیستم عصبی مشاهده می‌شود که در صورت مراجعه فرد و بررسی شرایط، ممکن است کمبود منیزیم به عنوان یکی از عوامل احتمالی این علائم مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: در برخی گروه‌ها، از جمله افرادی که فعالیت ورزشی دارند و همچنین زنان بارداری که دچار گرفتگی‌های عضلانی شبانه می‌شوند، ممکن است با توجه به شرایط فرد و تشخیص پزشک، مکمل منیزیم برای مدت محدودی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مصرف مکمل منیزیم در این شرایط معمولا برای دوره‌های محدود، حدود یک تا دو ماه، انجام می‌شود، تصریح کرد: مصرف طولانی‌مدت و بدون نیاز این مکمل می‌تواند با جذب برخی املاح دوظرفیتی مانند کلسیم و آهن تداخل ایجاد کرده و در طولانی‌مدت تعادل کلسیم بدن را تحت تأثیر قرار دهد.

دکتر اسماعیل‌زاده خاطرنشان کرد: اگرچه منیزیم در برخی افراد می‌تواند به آرامش عضلات و کاهش برخی گرفتگی‌ها کمک کند، اما مصرف بی‌رویه و طولانی‌مدت آن می‌تواند پیامد‌هایی برای سلامت کلیه‌ها و استخوان‌ها داشته باشد؛ بنابراین توصیه می‌شود افراد از مصرف خودسرانه مکمل منیزیم خودداری کنند.

مصرف خودسرانه ویتامین‌ها و مکمل‌ها نیز توصیه نمی‌شود

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به افزایش مصرف خودسرانه انواع مکمل‌ها در جامعه گفت: مصرف خودسرانه مکمل‌هایی مانند ویتامین D۳، ویتامین‌های گروه B و سایر مکمل‌ها نیز می‌تواند در صورت مصرف بی‌رویه و طولانی‌مدت، عوارضی برای سلامت به همراه داشته باشد.

وی افزود: برخی ویتامین‌ها در بدن تجمع پیدا می‌کنند و مصرف بیش از نیاز آنها می‌تواند خطر مسمومیت و عوارض ناشی از دریافت بیش از حد را به همراه داشته باشد؛ بنابراین مصرف مکمل‌ها باید بر اساس نیاز واقعی بدن و شرایط فرد انجام شود.

اسماعیل‌زاده در پایان گفت: برای افراد بالای ۱۸ سال که تمایل به استفاده از مکمل‌های عمومی دارند، می‌توان مصرف یک مکمل مولتی‌ویتامین را ابتدا با فاصله حدود ۱۰ روز و متناسب با شرایط فرد در نظر گرفت؛ با این حال، مصرف روزانه و همزمان تعداد زیادی مکمل بدون نیاز و توصیه تخصصی، به دلیل عوارض احتمالی آن، توصیه نمی‌شود.