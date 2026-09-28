به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان همچون شب‌های گذشته و همگام با ملت قهرمان ایران در دویست و یازدهمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، ضمن میثاق دوباره با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، بیعت مجدد خود را با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام کردند.

مردم انقلابی خوزستان با در دست داشتن پرچم‌های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.