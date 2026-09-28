به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این رویداد ملی که دو روز طول کشید ۲۳ تیم از شهرستان‌های مختلف استان حضور داشتند.

در این رقابت‌ها شرکت‌کنندگان در بخش‌های مهارتی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای، توانمندی‌ها، خلاقیت و روحیه کار گروهی خود را به نمایش گذاشتند.

فرمانده سپاه فتح استان گفت: این رقابت‌ها با محوریت مهارت‌آموزی، امداد و کمک‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، همکاری گروهی، خلاقیت و همدلی میان شرکت‌کنندگان فراهم کرد.

سردار مثنوی افزود: همراهی برگزارکنندگان و حضور پرانرژی شرکت‌کنندگان نیز جلوه‌ای از مشارکت جمعی و ظرفیت جوانان و خانواده‌ها را در این رویداد به نمایش گذاشت.

در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های برتر در سه بخش برادران، خواهران و خانواده معرفی شدند و تیم‌های گچساران و بویراحمد موفق به کسب عناوین برتر این دوره شدند.

در بخش برادران، تیم شهید «سید حامد کرمی» از شهرستان گچساران با عملکرد خود موفق به کسب رتبه نخست این رقابت‌ها شد.

همچنین در بخش خواهران نیز تیم «بانوان میدان» از شهرستان گچساران عنوان برتر استانی را از آن خود کرد و در بخش خانواده نیز تیم شهید «حسین پارسه» از شهرستان بویراحمد به مقام نخست دست یافت.

تیم‌های برتر این رقابت‌ها به مرحله کشوری راه یافتند.

در این آیین همچنین با اهدای لوح سپاس از سید شهریار گنجی مدیر کل صدا و سیمای کهگیلویه و بویر احمد بخاطر مشارکت در برگزاری و پوشش خوب این رویداد قدردانی شد.