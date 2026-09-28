احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یادمان شهدای شلمچه، به شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد.

ادای احترام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهدای هشت سال دفاع مقدس در یادمان شلمچه

ادای احترام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهدای هشت سال دفاع مقدس در یادمان شلمچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه‌های سفر خود به آبادان و خرمشهر، با حضور در یادمان شهدای شلمچه، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره رزمندگان و شهیدان دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

احمد میدری در این مراسم با تاکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گفت: اقتدار و امنیت امروز کشور مرهون جانفشانی‌های شهدایی است که با نثار خون خود، درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

او افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان، ضامن تداوم راه شهدا و حفظ دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این آیین با قرائت فاتحه، یاد و خاطره رزمندگان و شهدایی را که در دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا کردند، گرامی داشت.

امضای چند تفاهم‌نامه و آغاز احیای دوباره پالایشگاه روغن‌سازی، بازدید از شرکت کشتی‌سازی اروندان، حضور در نشست فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و بازدید از پایانه مرزی شلمچه از برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به آبادان و خرمشهر است.