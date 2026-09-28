به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی موسوی اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۹:۰۰ دوشنبه ۶ مهرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در اندیمشک ۱۵۸ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی در ادامه افزود: بر این اساس، هوای اهواز، شوش، گتوند، شوشتر و آبادان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

سرپرست روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین گفت: بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون، دزفول، ملاثانی، اندیکا، دزپارت، آغاجاری، هفتکل و بهبهان در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچ‌کدام از شهر‌ها در وضعیت «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.