به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص کشت آفتابگردان در استان گفت: در گذشته آفتابگردان به طور عمده به‌صورت روغنی کشت می‌شد، اما به‌دلیل درآمد پایین‌تر، در سال‌های اخیر استقبال از کشت آفتابگردان آجیلی به علت قیمت و در آمد بالاتر بیشتر شده است

پیمان فیروزنیا افزود: آفتابگردان به‌عنوان زراعتی کم‌آب‌بر و مقاوم به شوری می‌تواند در تنوع زراعی استان جایگاه خوبی داشته باشد.

استان اصفهان دارای ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی، معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور است.

مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سال‌های آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می‌یابد.