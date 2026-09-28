پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت رهبر شهید امت، مجاهد شهید سیدحسن نصرالله و شهدای اقتدار و مقاومت به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مسجد جامع مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا کاوه اسماعیلی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت، سیدحسن نصرالله، یاران شهیدش و شهدای دفاع مقدس و مقاومت، بر ضرورت تداوم راه شهدا، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر ظلم تأکید کرد و گفت: امروز وظیفه ماست که با شهدا تجدید پیمان کنیم و به عهد خود در دفاع از حق و ارزشها پایبند بمانیم.
وی با اشاره به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» افزود: مؤمنان راستین کسانی هستند که بر عهد و پیمان خود استوار میمانند و جامعه نیز باید در مسیر آرمانهایی که به آن ایمان دارد، ثابتقدم باشد.
ماموستا اسماعیلی در ادامه، هوشیاری و مسئولیتپذیری مسلمانان در برابر تحولات جهان اسلام و مسئله فلسطین را ضروری دانست و با انتقاد از سکوت برخی کشورها در برابر جنایات علیه مردم فلسطین، بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و بیان کلمه حق تأکید کرد.
وی اظهار داشت که امروز در سایه اسلام و انقلاب اسلامی، ارزشهای دینی و فرهنگ مقاومت در جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و باید این مسیر با وحدت و انسجام ادامه یابد.
ماموستا اسماعیلی، مردم را یکی از مهمترین سرمایههای جامعه دانست و گفت: مردم با وجود مشکلات اقتصادی و دشواریهای زندگی، از بسیاری از آسایشها و خواستههای شخصی خود میگذرند و برای حفظ وحدت، استحکام نظام، اعتلای ایران و سربلندی اسلام در صحنه حضور دارند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت بازخوانی حقیقت دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس نباید تنها در قالب مراسم، یادبود و کتیبه مورد تجلیل قرار گیرد؛ بلکه باید ارزشهای آن در زندگی فردی و اجتماعی مردم نمود پیدا کند.
او مسئولیتپذیری، ایثار، فداکاری و ترجیح منافع جمعی بر خواستههای فردی را از جمله ارزشهای دفاع مقدس برشمرد و بر انتقال این فرهنگ به نسلهای آینده تأکید کرد.
ماموستا اسماعیلی در پایان تأکید کرد که زنده نگه داشتن یاد شهدا زمانی معنا پیدا میکند که جامعه به ارزشهایی که شهدا برای آن جانفشانی کردند، در عمل پایبند بماند و راه ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمانها را ادامه دهد.