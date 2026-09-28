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مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از اجرای برنامههای هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای حامد علامتی گفت: هفته ملی کودک صرفاً یک مناسبت در تقویم یا مجموعهای از جشنها و برنامههای رسانهای نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مسئولیتهای ما در قبال کودکان و سنجش فاصله میان آنچه درباره کودکان میگوییم و آنچه برای آنها انجام میدهیم است.
وی افزود: اگر کشوری بخواهد پیشرفت علمی و عقلانی داشته باشد و آینده خود را به درستی بسازد، باید بنیان این مسیر را از دوران کودکی آغاز کند؛ بنابراین توجه به کودک یک فعالیت جانبی و مناسبتی نیست، بلکه یک انتخاب راهبردی برای ساختن آینده کشور است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: شعار امسال «لبخند کودکان، الفبای وطن» است و این لبخند زمانی شکل میگیرد که کودک در خانه، مدرسه، شهر و جامعه احساس امنیت و آرامش داشته باشد، صدایش شنیده شود و فرصت بازی، خواندن، آموختن و خلاقیت داشته باشد.
آقای علامتی افزود: امروز کودکان در جهانی پرنوسان و همراه با جنگ، ناامنی، بحرانهای محیط زیستی، نابرابری، تنهایی، اضطراب و تحولات سریع رسانهای و فناوری رشد میکنند و به همین دلیل نمیتوان تنها پس از وقوع بحران به فکر کودکان بود.
وی گفت: باید پیش از بحران آماده باشیم، هنگام بحران از کودک حفاظت کنیم و پس از بحران نیز امکان بازیابی روانی و ادامه رشد او را فراهم کنیم.
آقای علامتی افزود: در همین مسیر، سال گذشته سند ملی حقوق کودک مورد توجه قرار گرفت و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و دیگر دستگاههای مرتبط، برای اجرای آن و ایجاد زبان مشترک در حوزه صیانت از حقوق کودک تلاش شد.
وی گفت: گام بعدی، عبور از سند و رسیدن به میدان زندگی کودک است؛ به این معنا که جهتگیریهای سند باید در تصمیمگیریها، بودجهریزیها و برنامههای اجرایی دستگاهها و در زندگی روزمره کودکان دیده شود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: کودک نباید صرفاً مخاطب برنامهها باشد، بلکه باید صاحب صدا و شریک اقدام باشد و در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامههایی که با زندگی او مرتبط است، سهم واقعی داشته باشد.
آقای علامتی گفت: ۱۵ مهر با عنوان «لبخندهایی که از یاد نمیروند» به کودکان و نوجوانان شهید اختصاص دارد و در این روز بر حق مصونیت کودکان در جنگ، امنیت مدارس و مراکز درمانی و حمایت از کودکان آسیبدیده تأکید میشود.
وی افزود: روایت کودکان شهید نباید فقط به لحظه شهادت محدود شود و باید از حق زندگی، رویاها و آرزوهای آنها نیز سخن گفت. روایت جنگ و شهادت برای کودکان باید حقیقتمحور، متناسب با سن، کرامتمدار و امیدآفرین باشد.
آقای علامتی گفت: ۱۶ مهر با عنوان «زمین، خانه فردای ما» به طبیعت و محیط زیست اختصاص دارد و موضوعاتی همچون بحران اقلیم، کمبود آب، آلودگی هوا و ضرورت ایجاد محیط زیست سالم برای کودکان مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: ۱۷ مهر با عنوان «خانه، جایی که صدای کودک شنیده میشود» به خانواده اختصاص دارد و گفتوگو با کودک، حمایت عاطفی، سواد رسانهای خانواده، تعادل در استفاده از ابزارهای دیجیتال و سلامت روان از محورهای این روز است.
آقای علامتی گفت: خانه باید نخستین جایی باشد که کودک بدون هراس سؤال کند، احساس خود را بیان کند و مطمئن باشد که سخنش شنیده میشود.
وی افزود: ۱۸ مهر با عنوان «بازی، زبان کودکی» به اهمیت بازی در یادگیری، رشد اجتماعی، خلاقیت و سلامت روان کودکان اختصاص دارد و باید حق بازی کودکان در محله، مدرسه، مسجد و برنامههای فرهنگی به رسمیت شناخته شود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ۱۹ مهر با عنوان «کتاب، هزار راه به سوی فردا» روز کتاب، قصه، تخیل، تفکر و عدالت فرهنگی است و گسترش دسترسی کودکان، بهویژه در مناطق روستایی، کمبرخوردار و مرزی، به کتاب باکیفیت مورد توجه قرار میگیرد.
آقای علامتی افزود: ۲۰ مهر با عنوان «وطن، خانه همه کودکان» به عدالت در فرصتهای کودکی و توجه به کودکان دارای نیازهای ویژه اختصاص دارد و باید دسترسی این کودکان به فضا، محتوا، ارتباط و برنامههای فرهنگی فراهم شود.
وی گفت: ۲۱ مهر با عنوان «کودکان، سازندگان فردا» به علم، فناوری، هنر، خلاقیت و نقش کودکان در ساخت آینده اختصاص دارد و موضوع هوش مصنوعی نیز در این روز بررسی میشود.
آقای علامتی افزود: نباید کودکان را از فناوری محروم یا در برابر آن رها کنیم؛ کودک ایرانی باید به فناوری ایمن، مفید و متناسب با سن دسترسی داشته باشد و همزمان از حریم خصوصی، امنیت روانی و هویت فرهنگی او صیانت شود.
وی گفت: هدف، تربیت نسلی مصرفکننده ابزارهای هوش مصنوعی نیست، بلکه باید نسلی پرسشگر، خلاق، اخلاقمدار و توانمند تربیت کنیم که از فناوری برای یادگیری، حل مسائل و آفرینش استفاده کند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: فناوری و هوش مصنوعی نباید جایگزین خانواده، مربی، کتاب، بازی و رابطه انسانی شود، بلکه باید در خدمت رشد متوازن کودک قرار گیرد.