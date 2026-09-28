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رییس اداره نگهداری ابنیه فنی راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای مجموعهای از طرحهای احداث، تعمیر، بهسازی و ارتقای ایمنی پلها و ابنیه فنی در محورهای مواصلاتی استان طی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاظم پاشایی اظهار کرد: در حوزه ابنیه فنی راههای استان، طی این مدت ۸ دستگاه پل و آبروی جدید احداث شده و همزمان تعمیرات اساسی ۲۴ دستگاه پل و ابنیه فنی در محورهای مختلف به انجام رسیده است.
وی افزود: در راستای افزایش ایمنی سازههای موجود نیز ۱۷ مورد عملیات تعمیر و ارتقای حفاظ پلهای بزرگ اجرا شده و اقدامات لازم برای بهبود شرایط ایمنی این سازهها در محورهای مواصلاتی استان انجام گرفته است.
پاشایی ادامه داد: همچنین ۳۳ سازه تقاطعی که فاقد آبگذر ایمن بودند، اصلاح شدهاند که این اقدام در راستای ارتقای ایمنی مسیرها و بهبود عملکرد ابنیه فنی اجرا شده است.
رییس اداره نگهداری ابنیه فنی راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به پروژههای شاخص این حوزه گفت: پل قرخبلاغ در شهرستان چالدران، پل کفچرین در شهرستان خوی و پل نویژاراژی در ارومیه به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پل پوشآباد اشنویه نیز با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد و تکمیل پروژههای حوزه ابنیه فنی با هدف ارتقای ایمنی و پایداری شبکه راههای استان در دستور کار قرار دارد.