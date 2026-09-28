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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان ضرورت صیانت از هویت تاریخی و معماری ریسباف اصفهان، بر ضرورت تدوین طرح جامع احیا، تعیین مدل تامین مالی و استقرار نظام نظارت مستمر برای تسریع در اجرای این طرح ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نشست تعیین تکلیف و ساماندهی طرح ریسباف اصفهان که با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارتخانه و جمعی از مدیران و صاحبنظران حوزه معماری و احیای بناهای تاریخی برگزار شد، چارچوب راهبری، الزامات حقوقی، مدل تامین مالی و مسیر اجرایی احیای این مجموعه تاریخی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
در این نشست، بر ضرورت عبور ریسباف از مرحله بررسیهای مقدماتی و ورود به فرآیند منسجم طراحی، تامین منابع، احیا و بهرهبرداری با محوریت حفظ ارزشهای تاریخی و تامین منافع عمومی تاکید شد.
ریسباف باید به یادگار ماندگار اصفهان تبدیل شود
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی طرح ریسباف، صیانت از ارزشهای تاریخی و فرهنگی این مجموعه را از الزامات پیشبرد این طرح دانست.
او با اشاره به ضرورت ارائه برنامه عملیاتی روشن و قابل ارزیابی برای اجرای طرح، بر لزوم تدوین نقشههای اجرایی، برنامه زمانبندی، برآورد مالی و تعیین دقیق تعهدات دستگاههای مسئول تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با تاکید بر ضرورت استمرار تعهدات طرح ، خواستار طراحی چارچوبی حقوقی و اجرایی شد که اجرای توافقات و مصوبات را در بلندمدت تضمین کند.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیت مولدسازی داراییها، مشارکت بخشخصوصی و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی، بر تعریف ریسباف در مقیاس ملی و متناسب با جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان تاکید کرد.
او همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی در حوزه معماری، احیا و بازآفرینی بناهای تاریخی را از الزامات تحقق این هدف دانست و بر نقشآفرینی مؤثر استانداری اصفهان در هماهنگی دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
پیشبرد ریسباف با محوریت منافع عمومی و صیانت از میراث تاریخی
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با اعلام حمایت از رویکرد وزارت میراثفرهنگی در ساماندهی طرح ریسباف، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری برای تعیین تکلیف این مجموعه تاکید کرد.
او با اشاره به ظرفیت مولدسازی و مشارکت بخشخصوصی در تامین منابع مالی پروژه، بر ضرورت پیگیری مکتوب و مرحلهبندیشده تصمیمات، تعیین مسئول اجرا و مشخصشدن زمانبندی اقدامات تاکید کرد.
احیای اصولی ریسباف میتواند به الگویی شاخص در بازآفرینی میراث صنعتی تبدیل شود
پیروز حناچی با تشریح ظرفیتهای تاریخی و معماری مجموعه ریسباف، بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات موفق بینالمللی در احیای کارخانههای تاریخی و تبدیل آنها به مجموعههای فرهنگی، موزهای و گردشگری تاکید کرد.
او با اشاره به پیشینه تاسیس کارخانه ریسباف در سال ۱۳۱۱ و آغاز فعالیت آن در سال ۱۳۱۳، بر ضرورت انطباق الگوهای احیا با ویژگیهای معماری، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان تاکید کرد.
راهبری واحد و نظارت مستمر، مبنای پیشبرد طرح ریسباف است
علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، با تاکید بر ضرورت انسجام تصمیمگیری و تعیین مسئولیتها در طرح ریسباف، پیشنهاد تشکیل شورای راهبری با محوریت استاندار اصفهان را مطرح کرد.
تامین مالی پایدار، شرط تحقق احیای ریسباف در مقیاس ملی است
علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، با تاکید بر ضرورت تعریف مدل اقتصادی متناسب با اهمیت تاریخی و شهری ریسباف، بر استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران و طراحی سازوکارهای پایدار تامین مالی تاکید کرد.