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دومین نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیپروری چهارمحال و بختیاری شامگاه برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: فعالان صنعت آبزیپروری، تولید خوراک آبزیان و ماهیان سردابی، گرمابی و خاویار آخرین یافتههای علمی و دستاوردهای خود را در ۳۰ غرفه به نمایش گذاشتهاند.
حسین بهرامی افزود: متخصصان و فعالان بخشهای مختلف صنعت آبزیپروری، تولید خوراک آبزیان و ماهیان سردابی، گرمابی و خاویار در دومین نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیپروری چهارمحال وبختیاری حضور دارند.
وی افزود: شرکتکنندگان در این نمایشگاه، دستاوردها و توانمندیهای خود را در بخشهای مختلف زنجیره تولید آبزیان از مزرعه تا فرآوری و بستهبندی عرضه کردهاند.
بهرامی گفت: تعداد شرکتکنندگان در دومین نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیپروری چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که بیشتر آنها از فعالان داخل استان هستند.
وی یادآور شد: چهارمحال و بختیاری دارای ۲۶ کارخانه تولید خوراک آبزیان با ظرفیت ۴۴۰ هزار تن و ۱۲ کارخانه فرآوری و بستهبندی با ظرفیت ۴۴ هزار تن است که در این نمایشگاه حضور دارند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این نمایشگاه ظرفیتهای زنجیره تولید در حوزه آبزیان، از مزرعه تا تولید و فرآوری را به نمایش گذاشته است.
وی افزود: علاقهمندان میتوانند همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از غرفههای این نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی شهرکرد بازدید کنند.
دومین نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیپروری چهارمحال و بختیاری تا هشتم مهر ماه برپا است.