وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رویداد فرهنگی ایران در روسیه در شرایطی برگزار می‌شود که کشور با تهدید‌های مداوم، تحریم‌های فزاینده و فضای شبه‌جنگ روبه‌روست و برگزاری آن نشان می‌دهد زندگی در ایران با وجود همه فشار‌ها جاری است.

سید عباس صالحی در مصاحبه با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما در روسیه، در تشریح وجوه تمایز رویداد فرهنگی ایران در روسیه راجع به هفته‌های فرهنگی پیشین، اظهار داشت: ما در فضای بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان هستیم؛ شرایطی که فضای کشور با تهدید‌های مداوم، تحریم‌های فزاینده و شبه‌جنگ همراه است.

وی افزود: اینکه در چنین شرایط زمانی و مکانی، رویدادی با این وسعت در حال برگزاری است و هنرمندان ایرانی به‌عنوان سفیران فرهنگی کشور در آن شرکت می‌کنند، خود مسئله قابل توجهی است.

صالحی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: جنگ و تحریم نباید زندگی عادی را تحت تاثیر قرار دهد و فضای اجتماعی را راکد کند. برگزاری چنین رویداد‌هایی نشان می‌دهد زندگی در ایران با همه تهدیدها، تحریم‌ها و فشار‌ها جاری است.

وزیر فرهنگ با یادآوری اینکه سال گذشته هفته فرهنگی روسیه در ایران برگزار شده بود، از میزبانی و پشتیبانی دولت روسیه از این رویداد تشکر کرد و گفت: کاروان فرهنگی و هنری ۱۶۸ نفره ایران به نام شهدای مدرسه میناب نام‌گذاری شده است.

حضور ۶۰ نوازنده ارکستر ملی در تالار بالشوی مسکو

صالحی از تنوع حوزه‌های این رویداد خبر داد و گفت: در حوزه موسیقی حدود ۶۰ نفر از ارکستر ملی ایران با اجرا‌های مختلف حضور دارند. همچنین در حوزه هنر‌های تجسمی در حدود ۱۰ شاخه، در صنایع دستی حدود ۱۳ شاخه و در حوزه‌های تئاتر، سینما، بازی‌های ویدیویی و پویانمایی برنامه‌های متنوعی برگزار می‌شود. در حوزه فرهنگ، ادب و شعر نیز در قالب ادبیات داستانی، شعر، کتاب‌خوانی و نسخ خطی برنامه‌ریزی شده است.

وی مکان‌های برگزاری را از دیگر وجوه تمایز این رویداد دانست و گفت: موسیقی ایران در تئاتر بالشوی مسکو، مکانی با جایگاه جهانی برگزار می‌شود و با تمهیداتی که صورت گرفت و تلاش ویژه سفیر جمهوری اسلامی ایران، موسیقی ایران در این فضا نواخته و شنیده می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: برنامه‌های رویداد فرهنگی ایران در روسیه، افزون بر نمایشگاه اصلی، در دانشگاه‌های مختلف و در شهر‌های مسکو، سن‌پترزبورگ، آستراخان و کازان برگزار می‌شود.

امضای سند تولیدات مشترک سینمای ایران و روسیه

صالحی از امضای چندین سند همکاری در حاشیه این رویداد خبر داد و گفت: به برگزاری رویداد‌ها اکتفا نشده و چندین سند قابل توجه در دوره روز‌های فرهنگی امضا شده است؛ از جمله سند تولیدهای مشترک سینمای ایران و روسیه که دیروز به امضا رسید و اسنادی که کتابخانه ملی به امضا رساند.

وی در پایان اظهار کرد: از لحاظ زمانی، تنوع مضمون و نوع اجرا، شاهد یک هفته فرهنگی متفاوت هستیم و این به همت همه افرادی که تلاش کردند تا این اتفاق بیفتد، محقق شده است.

گفتنی است؛ رویداد «هفته فرهنگی ایران در روسیه» از دوم مهرماه آغاز شده و تا چهاردهم مهر ادامه دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدر هیئتی با هدف شرکت در این رویداد‌ها درمسکو حضور دارد.