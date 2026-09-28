به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در قالب این طرح، عملیات زیرسازی و آسفالت معابر به مساحت پنج هزار و ۴۰۰ مترمربع توسط بنیاد مسکن اجرا و عملیات جدول‌گذاری و احداث آبرو نیز توسط دهیاری روستا انجام شده است.

اجرای این طرح، گامی مؤثر در بهسازی معابر، ارتقای زیرساخت‌های عمرانی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان بوده و نشان‌دهنده اهتمام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در توسعه و آبادانی مناطق روستایی است.