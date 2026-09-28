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به مناسبت گرامیداست هفته دفاع مقدس، طرح هادی روستای پاراستان از توابع شهرستان میرآباد مهاباد با حضور مسئولان اجرایی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در قالب این طرح، عملیات زیرسازی و آسفالت معابر به مساحت پنج هزار و ۴۰۰ مترمربع توسط بنیاد مسکن اجرا و عملیات جدولگذاری و احداث آبرو نیز توسط دهیاری روستا انجام شده است.
اجرای این طرح، گامی مؤثر در بهسازی معابر، ارتقای زیرساختهای عمرانی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان بوده و نشاندهنده اهتمام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در توسعه و آبادانی مناطق روستایی است.