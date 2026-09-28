۱۰۹ هزار و ۶۵۷ تماس و ۶۱ هزار و ۶۲۴ ماموریت اورژانس استان در نیمه نخست امسال ثبت شد.

معاون فنی و عملیات اورژانش خراسان جنوبی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اشاره به افزایش هزار و ۶۲ موردی مامویت‌های اورژانس در استان در نیمه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: در ۶ ماه نخست سال ۱۰۹ هزار و ۶۵۷ تماس و ۶۱ هزار و ۶۲۴ ماموریت اورژانس در استان ثبت شد.

عباسی افزود: از این تعداد ماموریت ۶هزار و ۵۵۸ مورد مربوط به تصادف، ۶هزار و ۴۰۸ مورد حوادث غیر تصادفی و ۳۷هزار و ۸۰۱ مورد بیماری بوده است.

وی گفت: در این ماموریت‌ها به ۹هزار و۷۹۳ مددجوی تصادفی، ۷هزار و ۷۴۷ مددجوی حوادث غیر تصادفی، ۳هزار و ۳۶۱ مددجوی قلبی، هزار و ۷۳۹ بیمار تنفسی و ۲۲ مددجوی مربوط به زایمان امدادرسانی شد.