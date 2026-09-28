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پنجمین دوره فوتبال لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ دیشب پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیمها در ۴ دسته تقسیم بندی شدهاند.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
گروه یک:
دوشنبه ۶ مهر:
بلژیک - فرانسه در بروکسل
ترکیه - ایتالیا در بورسا
تیمهای بلژیک و فرانسه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای ترکیه و ایتالیا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه دو:
صربستان ۱ - ۲ هلند در بلگراد
برای صربها لوکا یوفیچ در دقیقه ۴۶ گلزنی کرد، اما تیم هلند با گلهای مِکس میردینک در دقایق ۳۰ - پنالتی و ۶۹ به برتری رسید.
آلمان ۰ - ۱ یونان (گل: دیمیتریوس کوربلیس در دقیقه ۷۴) در آگزبورگ
تیم یونان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد، تیمهای هلند با ۴ و آلمان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.
گروه سه:
تیمهای اسپانیا و کرواسی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای انگلیس و چک بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه چهار:
دانمارک ۲ - ۰ ولز در کپنهاگ
نروژ ۱ - ۲ پرتغال در اسلو
برای پرتغال ژائو فلیکس در دقیقه ۱۷ و گونسالو راموس ۵۴ گلزنی کردند و گل تیم نروژ را ارلینگ هالند در دقیقه ۵۱ وارد دروازه حریف کرد.
تیمهای پرتغال با ۶ و نروژ با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای دانمارک با ۳ و ولز بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
گروه یک:
تیم سوئیس با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای اسکاتلند و اسلوونی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.
گروه دو:
دوشنبه ۶ مهر:
گرجستان - اوکراین در تفلیس
ایرلندشمالی - مجارستان در بلفاست
تیمهای اوکراین و ایرلندشمالی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای مجارستان و گرجستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه سه:
اتریش ۳ - ۱ کوزوو در وین
تیم اتریش با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای کوزوو و ایرلند با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند.
گروه چهار:
دوشنبه ۶ مهر:
رومانی - بوسنی و هرزگوین در بخارست
سوئد - لهستان در سولنا
تیم سوئد با ۳ امتیاز صدرنشین است و تیمهای لهستان و بوسنی و هرزگوین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.
دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
گروه یک:
گروه دو:
دوشنبه ۶ مهر:
ارمنستان - مونته نگرو در ایروان
لتونی - قبرس در ریگا
تیمهای ارمنستان و مونته نگرو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای قبرس و لتونی بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
گروه سه:
گروه چهار:
دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
گروه یک:
جبل الطارق ۰ - ۰ آندورا در جبل الطارق
تیم مالت استراحت کرد.
تیمهای مالت با ۳ و جبل الطارق و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
گروه دو:
لیتوانی ۱ - ۱ جمهوری آذربایجان در کوناس
تیم لیختن اشتاین استراحت کرد.
تیمهای لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با یک و لیختن اشتاین بدون امتیاز اول تا سوم هستند.
در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.