به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیم‌ها در ۴ دسته تقسیم بندی شده‌اند.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

گروه یک:

دوشنبه ۶ مهر:

بلژیک - فرانسه در بروکسل

ترکیه - ایتالیا در بورسا

تیم‌های بلژیک و فرانسه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های ترکیه و ایتالیا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه دو:

صربستان ۱ - ۲ هلند در بلگراد

برای صرب‌ها لوکا یوفیچ در دقیقه ۴۶ گلزنی کرد، اما تیم هلند با گل‌های مِکس میردینک در دقایق ۳۰ - پنالتی و ۶۹ به برتری رسید.



آلمان ۰ - ۱ یونان (گل: دیمیتریوس کوربلیس در دقیقه ۷۴) در آگزبورگ

تیم یونان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد، تیم‌های هلند با ۴ و آلمان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.



گروه سه:

تیم‌های اسپانیا و کرواسی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های انگلیس و چک بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه چهار:

دانمارک ۲ - ۰ ولز در کپنهاگ

نروژ ۱ - ۲ پرتغال در اسلو

برای پرتغال ژائو فلیکس در دقیقه ۱۷ و گونسالو راموس ۵۴ گلزنی کردند و گل تیم نروژ را ارلینگ هالند در دقیقه ۵۱ وارد دروازه حریف کرد.

تیم‌های پرتغال با ۶ و نروژ با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های دانمارک با ۳ و ولز بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.





دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

گروه یک:

تیم سوئیس با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های اسکاتلند و اسلوونی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.

گروه دو:

دوشنبه ۶ مهر:

گرجستان - اوکراین در تفلیس

ایرلندشمالی - مجارستان در بلفاست

تیم‌های اوکراین و ایرلندشمالی با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مجارستان و گرجستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه سه:

اتریش ۳ - ۱ کوزوو در وین

تیم اتریش با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های کوزوو و ایرلند با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند.

گروه چهار:

دوشنبه ۶ مهر:

رومانی - بوسنی و هرزگوین در بخارست

سوئد - لهستان در سولنا

تیم سوئد با ۳ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های لهستان و بوسنی و هرزگوین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

گروه یک:

گروه دو:

دوشنبه ۶ مهر:

ارمنستان - مونته نگرو در ایروان

لتونی - قبرس در ریگا

تیم‌های ارمنستان و مونته نگرو با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های قبرس و لتونی بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

گروه سه:

گروه چهار:

دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

گروه یک:

جبل الطارق ۰ - ۰ آندورا در جبل الطارق

تیم مالت استراحت کرد.

تیم‌های مالت با ۳ و جبل الطارق و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

گروه دو:

لیتوانی ۱ - ۱ جمهوری آذربایجان در کوناس

تیم لیختن اشتاین استراحت کرد.

تیم‌های لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با یک و لیختن اشتاین بدون امتیاز اول تا سوم هستند.



در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.