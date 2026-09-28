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از ۸۰۰ هکتار از باغهای بخش قصابه مشگین شهر، هر سال بیش از ۲۵ هزار تن سیب، روانه بازار میشود، محصولی مرغوب و پرطرفدار که، این روزها باغدارانِ این بخش مشغول برداشتِ آن هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیژن محمودی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشکینشهر، گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۵ هزار تن سیب از ۸۰۰ هکتار باغات بخش قصابه مشکینشهر برداشت شود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای باغداری این شهرستان افزود: مشکینشهر بزرگترین ظرفیت باغداری استان را داراست و حدود ۱۵ هزار هکتار اراضی باغی در این شهرستان وجود دارد که یک هزار و ۲۰۰ هکتار آن در بخش مشکین غربی قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشکینشهر ادامه داد: از مجموع ۱۵ هزار هکتار اراضی باغی شهرستان، ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار متعلق به باغات سیب است و در بخش مشکین غربی نیز حدود ۸۰۰ هکتار باغ سیب وجود دارد که بخش عمده برداشت امسال از این منطقه انجام میشود.
محمودی یادآور شد: باتوجهبه شرایط مطلوب آبوهوایی و رسیدگی مناسب باغداران، امسال شاهد برداشت مطلوب سیب در شهرستان مشکینشهر خواهیم بود و این امر نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و رونق اقتصادی منطقه ایفا میکند.