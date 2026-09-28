پخش زنده
امروز: -
تحلیلگر حوزه اقتصادی با اشاره به نقش صندوقهای ارزی با درآمد ثابت در جذب منابع ارزی راکد و تأمین مالی صنایع صادراتمحور، پوشش مؤثر نوسانات نرخ ارز، کسب سود ارزی مازاد، ریسک پایین، نقدشوندگی بالا و امکان سرمایهگذاری با مبالغ خرد را از مهمترین مزایای این صندوقها برشمرد.
ابوالقاسم آسایش در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص صندوق های ارزی با درآمد ثابت اظهار کرد: طی سالیان گذشته و پس از ایجاد اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی توسعه صنایع صادراتمحور کشور، یکی از دغدغههای مهم، امکان سرمایهگذاری عموم مردم و فعالان اقتصادی با مبالغ خرد در این ابزار بود. این موضوع از آن حیث اهمیت داشت که امکانی را برای کسب سود ارزی برای دارندگان ارز فراهم مینمود که در حال حاضر پساندازهای ارزی خود را در خارج از شبکه بانکی نگهداری میکنند. با ایجاد صندوقهای ارزی این انتظار وجود دارد تا منابع ارزی عموم مردم علاوه بر اینکه سود ارزی دریافت میکند، بتواند در تامین مالی پروژههای توسعهای صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی یا صنعت فلزات اساسی که از ارزآورترین و سودآورترین صنایع کشور هستند، مشارکت داشته باشد.
کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: صندوق سرمایه گذاری ارزی نهادی نوین در نظام مالی کشور است که با هدف جذب منابع ارزی راکد و هدایت آنها به سمت پروژههای اقتصادی سودآور و مولد ایجاد شده است. امکان سرمایهگذاری در این صندوقها به صورت صدور و ابطالی وجود دارد و سرمایهگذاری و دریافت اصل و سود منابع سرمایهگذاریشده نیز صرفاً به صورت ارزی خواهد بود. منابع صندوق در انواع اوراق بدهی ارزی (مانند اوراق مرابحه ارزی، اوراق وکالت ارزی، اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص ارزی) سرمایهگذاری میشود. همچنین بخش دیگری از منابع صندوق نزد بانکهای معتبر داخلی و بینالمللی سپردهگذاری خواهد شد.
آسایش گفت: صندوق ارزی از اولین نهادهایی است که در تعامل مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته است و پیوندی میان دارندگان منابع ارزی مازاد که بهدنبال بازدهی امن و پایدار ارزی هستند و بنگاههای اقتصادی صادرات محور که دارای پروژههای توسعهای نیازمند تامین مالی ارزی هستند، ایجاد میکند.
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص مزیت های صندوق های با درآمد ثابت ارزی گفت: پوشش مؤثر در برابر نوسانات نرخ ارز، اصلیترین مزیت این صندوقها، مصون ماندن اصل دارایی از افت ارزش پول ملی است. از آنجا که داراییهای پایه و محاسبات ارزش خالص داراییها (NAV) بر مبنای ارزهای معتبر (مانند دلار، یورو یا طلا/ارز) تنظیم میشود، با افزایش نرخ ارز آزاد، ارزش ریالی سرمایهگذاری شما نیز به همان نسبت رشد میکند.
وی افزود: ویژگی دیگر، سود ارزی مازاد بر افزایش نرخ ارز است. نگهداری اسکناس ارز به شکل فیزیکی هیچگونه سود دورهای تولید نمیکند و فقط بازدهی اسمی ناشی از تورم ارزی دارد. اما صندوق ارزی با درآمد ثابت، علاوه بر پوشش تورم ارز، معمولاً سود دورهای مشخصی (به صورت درصدی بر پایه ارز یا معادل روز آن) پرداخت میکند یا سود آن در NAV انباشته میشود بنابراین بازدهی واقعی و مرکب ایجاد میکند.
آسایش در ادامه بیان کرد: همچنین سطح ریسک بسیار پایین و ثبات بازدهی از دیگر ویژگی های این صندوق هاست. پرتفوی این صندوقها عمدتاً از داراییهای کمریسک مانند: اوراق مرابحه و صکوک ارزی شرکتهای بزرگ و صادراتمحور، سپردههای ارزی نزد بانکهای معتبر، و اوراق بدهی ارزی پروژهمحور تضمینشده تشکیل شده است. در نتیجه، ریسک نکول یا نوسانات شدید بازار سهام بر این صندوقها اثر مخربی ندارد و جریان درآمدی باثباتی فراهم میآورد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نقدشوندگی بالا و شفافیت ساختاری گفت: بازخرید آسان؛ معمولاً نقد کردن ارز فیزیکی نیازمند مراجعه به صرافی، بررسی اصالت اسکناس و پذیرش اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش صرافیها) است، اما واحدهای این صندوقها به راحتی و در بازه زمانی کوتاه قابل ابطال یا معامله هستند. شفافیت اطلاعاتی نیز به دلیل نظارت نهادهای ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) و انتشار منظم ترکیب داراییها و گزارشهای مالی فراهم شده است و سرمایهگذار در هر لحظه ارزش واقعی دارایی خود را مشاهده میکند.
آسایش افزود: امکان ورود با سرمایههای خرد از دیگر مزایای این صندوقهاست. خرید مستقیم اوراق ارزی دولتی یا پروژهای بزرگ معمولاً نیاز به مبالغ بالایی دارد (برای مثال چند ده هزار یورو یا دلار)، اما صندوقهای ارزی این امکان را به افراد میدهند که حتی با مبالغ بسیار خرد نیز وارد این بازار شده و از بازدهی ارزی بهرهمند شوند.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت: همراستایی با نیازهای فعالان بازرگانی و تجارت خارجی نیز از مزایای مهم این صندوقهاست. برای کسانی که تعهدات تجاری ارزی آتی دارند یا درآمد صادراتی خود را تا زمان تخصیص برای سفارشهای بعدی نگهداری میکنند، این صندوقها یک بستر امن جهت حفظ قدرت خرید ارزی و جلوگیری از خواب سرمایه به حساب میآیند.