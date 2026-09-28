پخش زنده
امروز: -
یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری الگوی کشت ملی محصولات زراعی کشت پاییزه، همزمان با سراسر کشور، با حضور کارشناسان، محققان و مسئولان جهاد کشاورزی و جمعی از کشاورزان منطقه حسنآباد یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری الگوی کشت ملی محصولات زراعی کشت پاییزه، همزمان با سراسر کشور، با حضور کارشناسان، محققان و مسئولان جهاد کشاورزی و جمعی از کشاورزان منطقه حسنآباد یزد برگزار شد.این کاروان با هدف ارائه تازهترین یافتهها و دستاوردهای تحقیقاتی، مشاوره تخصصی به کشاورزان و پاسخگویی به پرسشهای آنان درباره الگوی کشت محصولات پاییزه برگزار شد.
در این برنامه، آخرین توصیهها و یافتههای علمی و فنی در زمینه کشت محصولاتی از جمله گندم، جو، کلزا، کاملینا، گلرنگ و چغندرقند به کشاورزان ارائه شد و کارشناسان و محققان حاضر، به پرسشهای بهرهبرداران درباره شیوههای بهینه کشت، افزایش بهرهوری و مدیریت تولید پاسخ دادند.
یازدهمین کاروان ترویج بهرهوری الگوی کشت ملی محصولات زراعی در آستانه آغاز فصل زراعی جدید برگزار شد؛ فصلی که با امید به تداوم بارندگیهای مناسب، میتواند زمینهساز رونق بیشتر فعالیتهای کشاورزی و افزایش بهرهوری در این بخش باشد.
برگزاری این کاروانها در راستای تقویت ارتباط میان بخش تحقیقاتی و اجرایی کشاورزی با بهرهبرداران و انتقال دانش و فناوریهای نوین به مزارع صورت میگیرد.