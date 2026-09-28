روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: مسیر پروازی کیش به کرمانشاه از ۷ مهر برقرار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: مسیر پروازی کیش به کرمانشاه با هدف توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش و تسهیل دسترسی مسافران غرب کشور به کیش، از هفتم مهر برقرار می‌شود.

شرکت هواپیمایی پارس، پرواز‌های مسیر کیش به کرمانشاه را در روز‌های سه‌شنبه و جمعه هر هفته انجام می دهد.

برقراری مسیر پروازی به کرمانشاه، در راستای تقویت شبکه ارتباطات هوایی فرودگاه بین‌المللی کیش، توسعه مقاصد پروازی و تسهیل دسترسی گردشگران و مسافران استان کرمانشاه و مناطق غرب کشور به کیش انجام شده است.