رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از تلاش‌های استاندار خوزستان در تحقق اهداف دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خان‌محمدی در دیدار با استاندار خوزستان افزود: هم‌افزایی بسیار خوبی در استان خوزستان شکل گرفته و استاندار محترم با اهتمام ویژه، پای کار آموزش و پرورش است و راهبری ایشان، ما را به نتایج مطلوبی خواهد رساند.

وی با اشاره به حجم بالای مشکلات آموزشی در استان افزود: حجم و گستره مشکلات در خوزستان بیش از اندازه است و بخشی از آن نیز میراث گذشته محسوب می‌شود؛ امیدواریم با مدیریتی منسجم، شرایط را به نقطه مطلوب برسانیم.

استاندار خوزستان نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت مدارس در مناطق محروم استان اظهار داشت: در مناطق شمال شرق خوزستان از جمله ایذه، باغملک، میداوود، دهدز، مسجدسلیمان، لالی و اندیکا، مدارس کانکسی، سنگی و فرسوده وجود دارد و باید تلاش کنیم این وضعیت تغییر کند.

سید محمد رضا موالی زده با قدردانی از همکاری خیرین مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارتباط برقرار شده بین سازمان نوسازی مدارس کشور و همت مسئولان استانی و کمک خیرین محترم، شاهد ایجاد فضای مناسب آموزشی برای همه دانش‌آموزان استان باشیم.

وی با اشاره به منابع مالی تأمین‌شده برای توسعه آموزشی گفت: در حوزه جلب منابع، اقدامات خوبی صورت گرفته و ۲۵ درصد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و همچنین مسئولیت اجتماعی نفت، منابع جدیدی هستند که به اعتبارات ما کمک می‌کنند.